Основатель Comedy Club Джанибекян скупает армянские СМИ

Медиамагнат, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян стал 100%-м владельцем Armenia TV и Radio jan, после распада медиахолдинга PanArmenian Media Group, сообщают армянские СМИ.

Отметим, что "ПанАрмениан Медиа Груп" принадлежал зятю Сержа Саргсяна, экс-послу Армении в Ватикане Микаелу Арутюняну.

Отмечается, что в составе акционеров компаний, сотрудничающих с "ПанАрмениан Медиа Груп", произошел ряд изменений. Изменения произошли и в составе телекомпании "Армньюз", "Лав Радио" и информационного сайта "Терт.am": "Армньюз", "Лав Радио" (Радио 107fm) и "Терт.am" перешли в собственность "Медиа-квартета" ("Карьяк-медиа"). А 100 процентов акций телекомпании "Армения" и "Радио Джан" (Радиопро) уже принадлежат семье Артура Джанибекяна.

Таким образом, медиа-холдинг зятя Саргсяна распался.

Напомним, что в октябре прошлого года Артур Джанибекян был отстранен от управления субхолдингом "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ), объединяющим ТНТ, "Пятницу", "Матч ТВ" и другие каналы. С поста генерального директора он был перемещен в кресло зама.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщал, что "Газпром-медиа" был не вполне доволен показателями бизнеса ТНТ в последнее время, с этой целью и инициировал реорганизацию.

Теперь Джанибекян прибирает к рукам армянское медиа-пространство.

Султан Керим