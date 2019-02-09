Увеличение минимальной зарплаты в Азербайджане демонстрирует заботу государства о социальной сфере

Увеличение минимальной ежемесячной заработной платы в Азербайджане до 180 манатов является показателем того, что социальная сфера всегда находится в центре внимания государственной политики. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend главный редактор газеты "Новости Баку", политический эксперт Айдын Гулиев.

Главный редактор сказал, что шаги, принятые в самых разных направлениях социальной сферы, демонстрируют, что политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева носит социальный характер, служит процветанию народа.

"Регулярное и последовательное проведение в Азербайджане социальной политики является самым значимым фактором, формирующим среду доверия между Президентом страны и обществом. То, что Азербайджан занимает высокие позиции даже в рейтингах развитых стран по взаимопониманию и доверию между властью и народом, стало возможно именно благодаря всесторонней социальной политике. В мире найдется очень мало стран, которые могут сравниться с Азербайджаном по многовекторности социальной политики. Повышение и индексация зарплат, пенсий и стипендий в соответствии с потребительским спросом, регулярное приведение реальных доходов населения в соответствие с уровнем рынка, организация социальной защиты малоимущих семей, студентов, инвалидов, семей шехидов и ветеранов, постоянное совершенствование системы здравоохранения и образования, строительство школ и больниц, модернизация правил социального страхования, адресной соцпомощи и пенсионной системы - все это является лишь одним из проявлений разносторонней социальной политики Азербайджанского государства. Обратив внимание на то, как за последние 15 лет были увеличены зарплаты, пенсии, а также минимальная зарплата, можно увидеть, какая большая работа была проделана", - сказал Гулиев.

Эксперт добавил, что увеличение минимальной зарплаты приведет к улучшению благосостояния граждан, потому что уровень минимальной зарплаты дает возможность поддерживать зарплаты сотни тысяч работников государственного и частного секторов на уровне требований, необходимых для достойного уровня жизни.

"Официально уже объявлено, что с увеличением минимальной ежемесячной зарплаты будет обеспечен рост зарплат в государственном и частном секторах на 25-30%. Постоянный контроль над системой зарплат можно воспринимать как проявление политики главы государства, направленной на защиту таких ценностей, как гуманизм и справедливость. Социальная политика современных государств оценивается по тому, насколько она основана на принципе социальной справедливости. Наряду с развитием рыночной экономики, необходимо также обеспечить благосостояние народа. В этой связи решение Президента об увеличении минимальной зарплаты нужно воспринимать как составную часть системной политики, служащей еще большему углублению принципа социальной справедливости", - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, что Президент Ильхам Алиев осуществляет продуманное управление зарплатами, и это является составной частью государственной политики.

"Повышение зарплат также является проявлением последовательного развития экономики. Увеличение зарплат также должно восприниматься как одно из положительных проявлений начатых Президентом Ильхамом Алиевым структурных реформ в социальной сфере. С усилением структурных реформ будет развиваться и экономика страны", - сказал эксперт.