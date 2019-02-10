"Историческая призма": XIX век. Дашнаки и католикосы - против России

После вхождения Южного Кавказа в состав Российской империи традиционный политический курс царского правительства заключался в покровительстве армянам и их главному политико-идеологическому центру - армяно-григорианской церкви в лице Эчмиадзинского патриархата. Однако по мере возвышения Эчмиадзинского престола и превращения его в центр националистического движения, роста непокорности католикосов и отражения этих факторов на настроении армянского населения империи трения между властями и церковью происходили все чаще, принимая с каждым разом резкие обороты.

90-е гг. XIX в. стали самыми напряженными в отношениях между армяно-григорианским духовенством и российской властью. Именно этот период подготовил почву для решительных действий со стороны Петербурга по обузданию армянского сепаратизма и чрезмерной самостоятельности церкви.

Примечательно, что кризис в отношениях власти и армянской церкви совпал с активизацией политического движения среди армян, в частности, с созданием в 1890 г. в Тифлисе националистической партии "Дашнакцутюн". Провозгласив своей первоначальной целью "освобождение от ига" турецких армян, дашнаки развернули обширную деятельность по подготовке боевиков на территории Южного Кавказа для переброски их в Турцию, заготовки оружия и боеприпасов, сбору денежных средств для сепаратистского движения. Впоследствии дашнаки развернули "второй фронт" борьбы - на этот раз против российского правительства, задавшегося целью обуздать армянский национал-сепаратизм в пределах Южного Кавказа. В этой борьбе "Дашнакцутюн" выступал активным союзником армянской церкви.

В конце 90-х гг. XIX в. в высших правительственных кругах России все больше стали склоняться к необходимости секуляризации имущества армянской церкви. Г.С.Голицын открыто заявлял, что армянское духовенство скрывает свои истинные доходы от правительства с целью большего бесконтрольного расходования доходов с них, и оно является "главным очагом армянских революционных стремлений". В сущности, Г.С. Голицын озвучивал хорошо известную всем истину, заключающуюся в том, что существующая организация армянской церкви находится вне правительственного контроля, составляет "государство в государстве", сочетая как духовно-административные учреждения, так и духовно-учебные. Г.С.Голицын настаивал, что только материальная зависимость армянского духовенства от правительственной власти сделает его деятельность, соответствующей закону.

12 июня 1903 г. Николай II утвердил секуляризацию имущества и капиталов армяно-григорианской церкви в России. Предусматривался переход всех принадлежащих армяно-григорианским церквям, монастырям, духовным установлениям и духовно-учебным заведениям недвижимых имуществ из управления духовенства и духовных установлений в заведывание Министерства земледелия и государственных имуществ, а капиталов с данного недвижимого имущества - в распоряжение Министерства внутренних дел. За армяно-григорианской церковью сохранялись права собственности как на недвижимые имущества, так и на капиталы.

На Кавказе процесс секуляризации натолкнулся на упорное сопротивление армян, которые решили отстаивать церковные капиталы и имущества, активно используемые для антиправительственных целей и обогащения духовенства. Протесты армян, переходящие очень часто в вооруженные столкновения с полицией и войсками, показали, что процесс перехода имущества в ведение правительства не будет безболезненным. Об этом свидетельствует донесение в Департамент полиции МВД начальника Эриванского губернского жандармского управления полковника Злобина. Перечисляя факты усиления сопротивления армян секуляризации церковного имущества, полковник приходил к следующему выводу: "...армянское население далеко не так покорено, как бы следовало ожидать, принимая в соображение те милости, коими оно в разное время было взыскано правительством и далее сам католикос, по последним полученным сведениям, находясь под давлением общественного мнения армян, решился издать кондак, коим уполномочивает свою паству и духовенство не подчиняться последнему закону о церковных имениях. Независимо всего мною изложенного, я считаю не лишним доложить, что армянская масса не чужда и кровавой расправы, если лицо чем-нибудь навлекло на себя гнев единоплеменников, например, указанием преступника властям или такими вообще действиями, которые идут вразрез с армянской точкой зрения на дело и правду".

Сопротивление приему имущества и капиталов оказывалось повсеместно. Активную роль в этом, наряду с церковью, стала играть и партия "Дашнакцутюн", хорошо вооруженная, обладавшая военной организацией и придерживавшаяся тактики террора. В ряде случаев союз духовенства с дашнаками приобретал даже форму прямого членства священников в рядах партии. Судя по донесению начальника Тифлисского охранного отделения ротмистра Засыпкина от 29 августа 1903 г., некоторые представители армянского духовенства в Тифлисе обратились к деятелям "Дашнакцутюн"а с просьбой причислить их к партии. Ротмистр выражал опасение, что, влившись в ряды дашнаков, эти священнослужители успеют скрыть часть капиталов или обратят их на преступные цели, а также перейдут к пропаганде среди населения и сборам денег.

Именно "Дашнакцутюн" вырабатывала тактику действий армян в ходе осуществления приема церковного имущества властями. В архиве сохранились два документа, содержащие в себе своеобразные "правила поведения", которыми следовало руководствоваться всем без исключения армянам. Первый документ назывался "Извещение", где всем священнослужителям, сельским старостам, управляющим имениями, арендаторам делалось предупреждение, чтобы они ни в каком случае не сдавали находящиеся под их надзором имущества, никаких бумаг не подписывали, никаких документов не сдавали, никаких имуществ и денежных сумм не показывали. В противном случае таким лицам, как предателям, обещалось возмездие от т.н. Армянского Центрального комитета самозащиты.

Второй документ под названием "Циркулярная инструкция" содержал перечень тех действий, которые армяне должны предпринимать повсеместно для выражения своего протеста в то время, когда правительственные чиновники прибудут в местность для проведения секуляризации. Действия эти были следующими: устраивать крупные демонстрации, запирать все армянские лавки, звонить в церковные колокола, собираться вокруг отбираемых имуществ в траурных одеяниях, петь национальные песни, сопротивляться полиции и мешать отбиранию имуществ, после этого всем собраться и совершить в церквях бдение.

Таким образом, претворение в жизнь указа от 12 июня 1903 г. стимулировало антиправительственную деятельность "Дашнакцутюн"а в России. Именно данное событие предопределило весь дальнейший ход борьбы этой политической силы на Кавказе и в целом в империи. Усилившись на волне армянского национал-сепаратистского движения, "Дашнакцутюн", наряду с армяно-григорианской церковью, приобрела на Южном Кавказе роль фактического "государства в государстве". И если церковь подпитывала армянское движение материальными источниками и являла собой его идеологический центр, то "Дашнакцутюн" приобрела функции полицейской и судебной власти, карательного органа.

Российские чиновники столкнулись с серьезными трудностями при осуществлении секуляризации. Эти трудности порой и очень часто были сопряжены с угрозой для их жизни и безопасности. Вот несколько примеров. Чиновнику А.Кидиашвили партией "Дашнакцутюн" было прислано письмо с черной траурной каймой со следующей угрозой: "Уведомляю вас, чтобы вы оставили дело по армянской церкви, а то вам будет плохо, срок 2 месяца". Чиновники Бадридзе и Шошин, которым было поручено заведовать приемом имущества в Эчмиадзинском уезде, отказались от этого ввиду угроз со стороны дашнаков. В Карсской области был убит армянин, у которого оказалась отрезанной кисть правой руки за то, что он подписал протокол о приеме в заведывание казны церковного имущества. Только в Эриванской губернии и Карсской области пострадало от рук армянского революционного комитета 22 человека. Среди них - эриванский вице-губернатор Андреев, сурмалинский уездный начальник Богуславский, полковник пограничной стражи Быков и др. Не делали армяне исключения и для своих соплеменников: в Эчмиадзине был убит С. Кегамов, пожелавший купить собственность в селе Вагаршапат, жертвой террора стал армянский протоирей в сел. Мздок. Были случаи жестокого насилия над жертвами. К примеру, в Карсской области был убит армянин, у которого оказалась отрезанной кисть правой руки за то, что он подписал протокол о приеме в заведывание казны церковного имущества.

Как видно из приведенных документов, после Положения 12 июня 1903 г. армянское движение на Кавказе, возглавляемое церковью и партией "Дашнакцутюн", превратилось в реальную угрозу как для населения края, так и для самих властей Российской империи. Cоюз церкви с дашнаками был велением времени, обе эти силы объединились во имя общей цели. Если рассмотреть весь ход национал-сепаратистского движения армян на Кавказе с конца 90-х гг. XIX в., то нетрудно понять, почему армянское духовенство и партия "Дашнакцутюн" так тесно выступали вместе в борьбе против царского правительства.

Во-первых, львиная доля доходов армяно-григорианской церкви тем или иным путем шла на содержание дашнакской партии, учительской интеллигенции, являвшейся сторонницей партии. Поэтому лишение церкви имущества, ослабляя ее, ослабило также материальные ресурсы "Дашнакцутюн". Во-вторых, "Дашнакцутюн" рисковал потерять свое влияние на массы, если остался бы в стороне от поднявшегося на волне Положения 12 июня возмущения, ибо к этому времени он уже превратился в реальную силу армянского национал-сепаратистского движения на Кавказе.

Фархад Джаббаров,

Доктор философии по истории