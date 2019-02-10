Стопами "карабахского клана" - Пашинян тоже решил прикрываться Карабахом

Популярность Никола Пашиняна в Армении растет. Только теперь эта популярность приобретает негативный оттенок.

Думается, после обнародования невнятной программы правительства негативная популярность премьер-министра еще более возрастет.

Уже и армянские СМИ обращают внимание на то, что Пашиняна за безобразную пятилетнюю программу ругают не только противники, но и соратники. Как отмечает издание 7or.am, в самом правительстве и фракции "Мой шаг" практически нет никого, кто высказался бы о программе положительно. Пока что единственным человеком, позитивно отозвавшимся о программе правительства, является бывший депутат Мигран Акопян, но и это, как оказалось, было сарказмом. Акопян, так сказать, измывался над программой. Он положительно оценил программу по той простой причине, что в ней нет озвученных в прошлом пашиняновцами ложных обещаний. То есть из его слов выходит, что программа хороша в том плане, что сама по себе плоха, но могла быть еще хуже, если бы вранье и популизм нашли в ней свое место.

Как бы там ни было, а правительство одобрило программу и документ 12 февраля будет утвержден в парламенте.

Сам Пашинян очень доволен документом и считает, что с этой программы начнется "экономическая революция". Хотя по мнению специалистов, программа, не содержащая никаких цифр, конкретных данных и путей достижения целей, никак не может служить основой революционных изменений в армянской экономике.

Впрочем, все это вполне объяснимо, если учесть, что программа правительства разрабатывалась на основании предвыборной программы блока "Мой шаг". То есть на основе популистских прожектов и нереалистичных обещаний.

Армянские аналитики обращают внимание, что говорящее об "экономической революции" правительство Пашиняна не только не поставило задачи и не дало обещания обеспечить революционный рост, но даже предусмотрело контрреволюционные шаги, заодно избежав закрепления каких-либо конкретных показателей. И приходят к выводу: в результате своей эклектичной внутренней и внешней политики, желания всем понравиться, метаний из стороны в сторону, отсутствия четких представлений и замещения государственного управления митингами Пашинян оказался в статусе чужого как среди чужих, так и среди своих.

Как пояснил на пальцах премьер-министру в беседе с Aysor.am экономист Армен Григорян, преодоление бедности это, конечно, хорошо, но оно должно измеряться исключительно минимальной корзиной жизнеобеспечения и бюджетом минимального жизнеобеспечения, а в программе этот инструмент отсутствует.

"Знаете, предложение о достойной жизни и возможностях работы гражданина можно вписать в каждый абзац, без четких ориентиров и инструментариев, что хотя и приятно на слух, однако в действительности должно предлагать решения в результате профессионального многослойного исследования", - сказал экономист.

Одним словом, экономическая часть не понравилась никому и даже возмутила. Никто в ней ничего не понял, не увидел признаков прогресса и реальных возможностей.

Но вот часть, касающаяся внешней политики, подвергается уже меньшей критике. Такое впечатление, что невнятную экономическую часть Никол Пашинян постарался уравновесить ультра-патриотической карабахской статьей, которой можно будет потом прикрыть все провалы.

Итак, согласно пятилетней программе правительства Пашиняна, Армения все эти годы будет продолжать утверждать, что сепаратисты должны быть привлечены к переговорам. Иначе это звучит так - в течение ближайших пяти лет переговорный процесс развиваться не будет.

"Программа четко констатирует, что Нагорный Карабах, как одна из сторон конфликта, должен иметь решающий голос и быть вовлечен в установление реального и бессрочного мира", - гордо заявила журналистам депутат от фракции "Мой шаг" Татев Айрапетян.

Парламентарий подчеркнула, что перед правительством "стоит задача использовать парламентскую дипломатию и иные форматы для того, чтобы международным партнерам стала понятной наша позиция, которая заключается в намерении утвердить реальный и прочный мир".

Таим образом, налицо, что и по части внешней политики программа пашиняновского правительства регрессивна и нереалистична. Потому что обещать усадить Баку за стол переговоров с сепаратистами - это то же самое, что говорить об устранении нищеты и безработицы в Армении. В обоих случаях, давая обещания, Пашинян не имеет представления о том, как их выполнить.

Правда, несколько месяцев назад он заверял армян, что у него имеется волшебная палочка, та самая, на отсутствие которой некогда жаловался экс-премьер Овик Абрамян. Никол обещал взмахнуть раз своей палочкой и решить все социальные проблемы армян. Взмахнуть два - и заставить Баку ходить по струнке. На самом деле, убеждал премьер свою паству, заставить Азербайджан играть по правилам Еревана, будет совсем несложно при нынешней то крутизне имиджа армянской власти.

Теперь это тормозящее достижение мира условие включено в программу "пятилетки" и даст передышку Пашиняну, потерявшему массу очков на оживившемся было переговорном процессе. Имей Никол возможность выполнить свои экономические обещания и предложить народу реальные, а не обещанные блага, ему, конечно, не пришлось бы искать средство для отведения внимания от своей несостоятельности. А карабахский конфликт, как известно, всегда служил фиговым листком для прикрытия преступлений властей Армении.

К сожалению, Никол Пашинян пошел тем же путем и создал себе возможность в течение пяти лет побивать своей карабахской картой любые доводы оппозиции и недовольство народа, который уже понял, что апрельский переворот был совершен не ради него.

Зульфугар Ибрагимов