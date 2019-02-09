Серж Саргсян морочит следствие

В Специальной следственной службе остались недовольны допросом экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом, как передает Day.Az, пишет газета "Жоховурд" ("Народ") со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что в последнее время Саргсян дважды был допрошен в рамках следствия по делу 1 марта. Отмечается, что во время допроса Саргсян держался весьма спокойно, предпочитая не говорить ничего существенного. К тому же ответы на вопросы следователя Саргсяну подсказывал его адвокат Амрам Макинян.

Показания Саргсяна не удовлетворили следствие, судя по всему, орган предварительного следствия может еще раз вызвать его на допрос, утверждает издание.

Напомним, Саргсян в 2008 году был избран президентом Армении. Оппозиция тогда во главе с Левоном Тер-Петросяном оспорила итоги выборов. Многодневные акции протеста 1-2 марта переросли в столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. В результате погибли 10 человек. В рамках следствия сейчас обвинения предъявлены второму президенту Роберту Кочаряну, завершавшему тогда свой второй срок. Кочарян в настоящее время находится под арестом.

Под следствием также оказались тогдашний министр обороны Микаел Арутюнян (заочно приговорен к аресту и объявлен в розыск), бывший командующий Ереванским гарнизоном, впоследствии начальник Генштаба Юрий Хачатуров (освобожден из-под ареста под залог) и Сейран Оганян, занимавший в марте 2008 года пост начальника Генштаба.