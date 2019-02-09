Террористы раскритиковали Пашиняна за Сирию

Как уже сообщалось, накануне самолет с армянскими специалистами приземлился в аэропорту сирийского Алеппо. Всего, как утверждается - по зову сирийского народа, спасать Сирию прибыли 83 представителя Армении.

Издание Первый Информационный напоминает, что анонсируя это событие еще в августе, Никол Пашинян называл его беспрецедентным. Хотя не может быть и речи о "беспрецедентности", поскольку Москва последовательно предлагала такую программу еще Сержу Саргсяну, но тот отказал.

С политической точки зрения никаким рациональным аргументом не обоснована отправка гуманитарной группы в Сирию. Во-первых, Ереван официально составляет часть российской сирийской кампании, что, естественно, вызовет определенные проблемы на Западе, и уже из определенных кругов США прозвучала позиция, пишет армянское издание.

Во-вторых, непонятны мотивы сирийской кампании, тем более, что этот шаг Никола Пашиняна, кажется, преследует цель угодить Путину, но конкретно не упоминается, какие проблемы решает Армения за счет своей гуманитарной миссии. Вместо этого существуют конкретные опасения, что и Армения, и армянские общины в регионе могут стать объектами террористических атак различных группировок, вовлеченных в сирийский конфликт.

Но самым тревожным является то, что статус армянской миссии неясен, нет никаких договорных оснований, и не очень очевидно, армянская миссия действует под российским, или армянским флагом, и вообще, имело ли право правительство осуществлять такую миссию без согласия парламента? Складывается такое впечатление, что сейчас Никол Пашинян отправляет этот контингент в Сирию, чтобы уменьшить влияние очередных подозрений Москвы, и за это Армения платит своим флагом и суверенитетом, указывает Первый Информационный.

Террористы же "Сасна црер" менее дипломатичны.

Партия "Сасна Црер" распространила заявление в связи с отправкой группы армянских специалистов в Сирию. По мнению членов группировки, ассоциация с Россией в Сирии создает угрозы национальным интересам и безопасности Армении.

"Сейчас мы вынуждены констатировать с сожалением, что правительство Армении последовательно игнорирует жизненную необходимость преодоления колониальной зависимости от России и установления с РФ достойных отношений и продолжает внешнюю политику прежнего режима, ставшего колониальной администрацией России, вследствие чего еще больше приближается к пагубной черте отказа от самостоятельности в области внешних отношений", - говорится в заявлении, опубликованном Aysor.am.

Султан Керим