Швеция грозит российским самолетам - тем самым, которые купила Армения

Истребители "Сухого" славятся своей маневренностью и способностью переиграть американские самолеты. Но ряд западных аналитиков нашел им другого конкурента.

Командование ВВС Швеции похвалило собственные истребители Saab Gripen E и пригрозило российским боевым машинам серии Су.

Как пишет издание Business Insider, командующий ВВС Матс Хельгессон считает, что шведский истребитель может победить российские самолеты в воздушном бою. Такого превосходства шведские машины якобы могут добиться за счет мощной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Издание отмечает, что истребители "Сухого" славятся своей маневренностью и способностью переиграть американские самолеты в воздухе за счет "опасных и агрессивных трюков". Американцы делают ставку на дорогостоящие стелс-технологии. Шведские же конструкторы модернизируют бортовые системы радиоэлектронной борьбы, что делает истребители Saab Gripen E "кошмаром для российских самолетов".

Эта новость представляет интерес потому, что как раз на днях стало известно о завершении сделки о приобретении (точнее, получении в кредит по низким ценам) Арменией четырех российских истребителей СУ-30СМ. Это будет первое приобретение новой, а не побывавшей в употреблении или оставшейся с советских времен техники. Разговоры о приобретении Су-30 шли еще при прежнем руководстве и начались сразу после апрельских боев 2016 года, в которых, напомним, Армения потерпела сокрушительное поражение.

Но что еще интереснее - в прошлом году, после визита в регион советника Трампа Джона Болтона и его заявлений относительно диверсификации армянами оружейных закупок, появилась информация о желании Армении приобрести шведские истребители JAS-39 Gripen. По информации "Регнума", Швеция предложила министерству обороны Армении приобрести партию из восьми истребителей JAS-39 Gripen производства компании SAAB.

Разговоры об этом очень быстро стихли. На самом ли деле Запад собирался продать неплатежеспособной Армении дорогостоящую технику, или просто зондировал способность Еревана мыслить в отрыве от Москвы? Неизвестно, но в Армении стараются об этом не вспоминать.

Зульфугар Ибрагимов