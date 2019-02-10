Забота о гражданах как важнейшее направление политики Президента Ильхама Алиева

Азербайджанское государство уверенно идет своим путем развития, стремительно наращивая экономическую и военную мощь, но не забывая при этом о нуждах и чаяниях населения. "У меня одна цель: построить сильное Азербайджанское государство и достойно служить народу". Эти слова Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в новогоднем поздравлении, как нельзя лучше характеризуют основные направления политики Азербайджанской Республики. Впрочем, Президент действительно очень последовательно и планомерно выполняет эти свои обещания.

Так, 7-го февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий. Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2019 года обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2018 году, определенными Государственным комитетом по статистике; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленного в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета. Также по распоряжению главы государства от 8-го февраля, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы, равный сегодня 130 манатам, составит 180 манатов.

Как и в случае с первым распоряжением, Кабинету министров поручено незамедлительно приступить к решению вытекающих вопросов, в частности, привести в соответствие с распоряжением размеры ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана предложения по приведению размеров ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета.

Между тем, несомненно успешная политика по социальному обеспечению населения должна соответствовать реальному экономическому потенциалу страны и, в целом, напрямую зависит от грамотного государственного управления. Сегодня мир с тревогой наблюдает политическую нестабильность в Венесуэле, где несмотря на богатейшие запасы нефти и масштабные социальные льготы населению, бездарное управление правительства завело страну в социально-экономический кризис. Кризис доверия к государству хоть и несколько в меньшей степени отчетливо наблюдается сегодня во многих развитых странах Запада, которые еще недавно, по праву, считались эталоном наилучшего сочетания эффективной рыночной экономики с гуманной системой социальной защиты населения.

К счастью, в Азербайджане мы видим абсолютно иное. Государство взвешенно и гармонично проводит внутреннюю политику, проявляя внимание и заботу к нуждам населения, прозорливо и компетентно развивая при этом экономику. По сути, в прошлом году, после всенародного переизбрания Ильхама Алиева главой государства, в Азербайджане начался качественно новый этап развития. По инициативе Президента, в стране с упором на диверсификацию экономики путем развития ненефтяного сектора эффективно проводятся важнейшие структурные реформы, открываются новые промышленные предприятия, стимулируется туризм и сельское хозяйство.

В целом, глава государства продолжает политический курс великого лидера Гейдара Алиева, направленный на служение государству и народу, но на современном, более высоком уровне, так как за предыдущие 15 лет сила и мощь Азербайджана еще более увеличились, в том числе укрепились его позиции на международной арене.

В отчете "Doing Business" Всемирного банка Азербайджан, по итогам прошлого года, поднялся на 32 ступени и сегодня занимает 25-е место. Такой значительный прогресс красноречиво подтверждает высокую эффективность экономической политики государства и одновременно повышает инвестиционную привлекательность нашей страны.

Очень ценно то, что слова Президента никогда не расходятся с делами. Только в минувшем году глава государства совершил 26 поездок в регионы республики, принял участие в открытии около 100 новых объектов социально-экономической инфраструктуры. В прошлом году состоялось открытие важнейшего трансрегионального проекта "Южный газовый коридор", был сдан в эксплуатацию Алятский международный торговый порт, выведен на орбиту спутник Azerspace-2, заработал в Турции комплекс нефтеперерабатывающего завода STAR стоимостью 6,3 миллиарда долларов, во многих странах открыты торговые дома Азербайджана, проложены 2 тысячи километров автомобильных дорог, построено более 140 школ, несколько центральных больниц, в экономику страны поступили инвестиции в размере 17,2 миллиарда манатов, валовой внутренний продукт увеличился на 1,4%, сельскохозяйственное производство - на 4,6%, ненефтяной сектор - на 1,8%, промышленное производство - на 1,5%, в том числе промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1%, денежные доходы населения - на 9,2%, выделены кредиты предпринимателям на сумму 160 миллионов манатов, создано 118 тысяч постоянных рабочих мест. Также из года в год множатся инфраструктурные объекты в регионах, в том числе предприятия энергоснабжения, мелиорации и водного хозяйства, транспорта, связи, переработки сельскохозяйственной продукции, новых промышленных участков. Граждане страны раз за разом убеждаются в том, что государству они не безразличны, что власть действительно заботится о них, щедро финансирует социальные проекты, включая государственные программы, направленные на улучшение бытовых и жилищных условий, в первую очередь, наиболее уязвимых категорий населения, а также в сферах образования и здравоохранения. Другой программный тезис Президента Ильхама Алиева - укрепление силы и мощи Азербайджанской Республики - также, неуклонно, претворяется в жизнь. Для этого, говоря словами главы государства, "у нас есть твердая политическая воля, крупные финансовые ресурсы".

Все эти несомненно высокие достижения, в той или иной степени, конвертируются в социальную политику государства, направленную на улучшение благосостояния граждан, в полном соответствии с заявленным курсом Президента Ильхама Алиева.

Сегодня на Южном Кавказе Азербайджан безусловно лидирует практически во всех сферах жизни, обладает самой развитой экономикой, мощными и снабженными по последнему слову техники вооруженными силами и является практически единственной из трех стран региона, которая вселяет в души граждан гордость за свою страну и непоколебимую уверенность в завтрашнем дне.

Сабухи Иманов