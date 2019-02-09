Закир Гасанов собрал генералов - ФОТО

Девятого февраля в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Как сообщили Trend в минобороны, к совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих различными видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры, передает Day.Az.

Министр обороны поделился своими соображениями касательно более эффективной и качественной организации занятий по боевой подготовке в различных видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях согласно соответствующим директивам и инструкциям, изучении руководящих документов, а также проведении других мероприятий, направленных на повышение профессионализма в новом учебном периоде.

Министр обороны потребовал уделить особое внимание задачам, возложенным на азербайджанскую армию Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, в связи с армейским строительством, в том числе его рекомендации и требования, озвученные в связи с освобождением оккупированных территорий.

Отметив, что работы, проводимые по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в сфере повышения уровня боевой готовности личного состава и улучшения социально-бытовых условий военнослужащих азербайджанской армии, в частности воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне, генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие указания ответственным должностным лицам по выполнению этих работ в соответствии с современными требованиями.

Министр обороны поставил задачи более качественно организовать боевую подготовку, повысить уровень военного профессионализма, продолжить реформы, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение, а также решить другие служебные вопросы.

В завершении совещания министр обороны приказал и потребовал от командиров и начальников всех уровней быть готовыми дать адекватный ответ на любую провокацию противника и решительно пресечь его провокационную деятельность.