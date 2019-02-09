Увеличение минимальной зарплаты в Азербайджане – наглядный пример заботы Президента Ильхама Алиева о гражданах – депутат

Увеличение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым минимальной ежемесячной зарплаты со 130 до 180 манатов внесет весомый вклад в улучшение социального благосостояния граждан страны.

Об этом Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Гусейнов сказал, что соответствующее распоряжение затронет 600 тысяч человек.

"Другим важным вопросом является то, что наряду с государственным сектором, это распоряжение приведет к росту зарплат множества работников и частного сектора", - сказал Гусейнов.

Депутат подчеркнул, что распоряжение об увеличении минимальной зарплаты является наглядным примером внимания главы государства к гражданам Азербайджана.

"Подобные мероприятия еще раз доказывают, что проводимая в стране политика носит социальный характер, направлена на улучшение благосостояния, социальную защиту граждан. Пока Азербайджанское государство развивается, а его ресурсы и средства растут, то и социальное благосостояние наших граждан будет улучшаться", - сказал депутат.

Депутат отметил, что социальная политика Азербайджанского государства последовательна.

"До этого Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении пенсий, выплате пособий семьям шехидов. Все это показывает, насколько глава государства ценит граждан страны", - подчеркнул Гусейнов.