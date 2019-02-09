Президент Ильхам Алиев присвоил Микаилу Джаббарову специальное звание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении министру по налогам Микаилу Чингиз оглу Джаббарову специального звания государственного советника налоговой службы второй степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.