Президент Ильхам Алиев наградил Ягуба Махмудова орденом "Эмек"

9 февраля 2019 16:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Микаил оглу Махмудова орденом "Эмек" первой степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере исследования истории Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az