Президент Ильхам Алиев наградил Ягуба Махмудова орденом "Эмек"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Микаил оглу Махмудова орденом "Эмек" первой степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере исследования истории Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.