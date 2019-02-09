Президент Ильхам Алиев наградил Ягуба Махмудова орденом "Эмек"
9 февраля 2019 16:36 138
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Микаил оглу Махмудова орденом "Эмек" первой степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере исследования истории Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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