Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников министерства по налогам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства по налогам орденом "За службу Отечеству" второй степени, медалями "За отличие на службе в налоговых органах" первой степени, медалями "За отличие на службе в налоговых органах" второй степени, медалями "За отличие на службе в налоговых органах" третьей степени, медалями "За отличие на государственной службе" за особые заслуги в развитии налоговой системы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, орденом "За службу Отечеству" 2-й степени награждается Мамедов Азер Огтай оглу; медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 1-й степени награждаются Джафаров Азер Сихат оглу, Алиев Рашад Гахраман оглу, Иманов Асаф Полад оглу, Искендеров Кямал Бахадыр оглу, Мамедов Шоюба Кямиль оглу, Султанова Садагат Рамиз гызы; медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 2-й степени - Мамедов Ровшан Рагим оглу, Османов Акиф Осман оглу; медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 3-й степени - Алиярзаде Мая Вагиф гызы, Халилова Арзу Серхеддин гызы, Мусаева Самира Фахреддин гызы, Рагимли Эльшан Могиф оглу, Ядигярова Фариза Мухаммед оглу, Юнусов Мухаммед Ильхам оглу; медалью "За отличие на государственной службе" - Гаджиев Фарид Мазахир оглу, Гасанов Ниджат Низами оглу, Намазлы Эльчин Алим оглу, Юсифов Эльнур Али оглу.

Другим распоряжением главы государства министру по налогам Нахчыванской Автономной Республики Азеру Ислам оглу Нагиеву присвоено специальное звание государственного советника налоговой службы третьей степени, генеральному директору Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при министерстве по налогам Хагани Гара оглу Искендерову присвоено специальное звание государственного советника юстиции третьей степени.