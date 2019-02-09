Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Баку

9 февраля 2019 17:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района Баку, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 1,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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