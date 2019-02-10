ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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