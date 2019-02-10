Президент Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня победы исламской революции.
Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Уверен, что наши двусторонние связи, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, будут и впредь успешно развиваться и расширяться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана - благополучия и процветания", - говорится в послании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!