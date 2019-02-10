Али Керимли беснуется - Пока только в соцсетях

Пожалуй, сегодня, основная задача "лидеров" азербайджанской радикальной оппозиции - постараться внушить своим сторонникам, что их деятельность вовсе не абсурдна и направлена только на их благо. При этом заметно, что используемая для этой цели наглая дезинформация применяется практически на всех этапах промывки мозгов. Но получается обратный эффект. Все больше сторонников радикальной оппозиции осознают странность происходящего, поскольку абсурдность данной ситуации понять несложно.

"Лидеры" так называемого "Национального совета" Али Керимли, Джамиль Гасанлии их сторонники, так называемые "политэмигранты" очень активны в социальных сетях. Они пишут и говорят все, что заблагорассудится. Ими движет ненависть, которая у них время от времени проскакивает в пространных опусах. В социальных сетях продолжается активное нагнетание массовой антигосударственной истерии с попыткой дискредитации всех ветвей власти.

Всем понятно, что принимая деньги от зарубежных спонсоров, радикалы берут на себя определенные обязательства, и, в первую очередь, по дестабилизации ситуации в стране. Поэтому личные интересы "лидеров" радикалов никак не пересекаются хоть в какой-либо плоскости с интересами азербайджанского общества.

Когда же у них ничего не получается, эти мошенники от оппозиции бегут к своим хозяевам, где их принимают с распростертыми объятиями. И таких примеров много. Их вновь заставляют отрабатывать кусок хлеба: так называемые "политэмигранты" продолжают сеять злобу, рассказывают разные небылицы и, более того, озвучивают призывы по ужесточению политики и введению разнообразных санкций против своей страны.

Отличительная черта мышления этих людей в том, что они искренне верят в распространяемые ими глупости. В их головах рождаются мифы, которые потом завладевают их сознанием.

Другой вопрос, который интересует многих: почему "лидеры" радикалов и "политэмигранты"-блогеры, которые живут припеваючи, до сих пор скрывают информацию о своих источниках финансирования? Или почему на митингах в социальных сетях они озвучивают только бессвязный галдеж, а не программу действий?

Так что эпопея под названием "радикальная оппозиция" плавно подходит к концу, то есть к своему логическому завершению. Как и следовало ожидать, использовать в Азербайджане оппозиционную тематику сугубо в узко меркантильных целях не получается и не получится.

В глупом положении оказались лишь "лидеры" радикальной оппозиции, которым придется несладко. Этой "пятой колонне" надо будет еще отчитываться перед своими лопухами-спонсорами за каждую потраченную копейку. А те уже знают, что их тугие кошельки нагло использовали в сугубо личных целях.

Радикально-оппозиционному сообществу, которое привыкло жить в социальных сетях, не удалось, искажая реалии, представить себя перед спонсорами в том свете, в котором хотелось бы.

Сабухи Иманов