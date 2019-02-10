Похоже, Франция решила инициировать и возглавить широкую антиазербайджанскую кампанию. Не потому, что у Парижа есть какие-то личные претензии к Баку. Вовсе нет. Но у него есть личные обязательства перед армянством, и эти обязательства вдруг начали ускоренно выполняться. Видимо, сильно прижали.

МИД Франции организовал пресс-тур для армянских журналистов, что можно считать продолжением объявления 24 апреля днем так называемого "геноцида армян". Пресс-туры обычно организуются по случаю и по поводу. Этот был необходим для демонстрации того, то утихшая на некоторое время проармянская политика французского государства переживает ренессанс.

В принципе, "интимные" отношения между Францией и армянством это их личное дело. Подсматривать за ними в замочную скважину никто не собирается. Но проблема в том, что второе дыхание этой большой любви выражается в усилении антиазербайджанской и антитурецкой риторики, для которой Париж создает комфортные условия.

В ходе пресловутого пресс-тура для армянских журналистов организовали встречу с главой отдела Восточной Европы и Средней Азии международной организации "Репортеры без границ" Йоханном Биром. Последний высказался по поводу "черного списка", в который в Азербайджане вносят тех, кто незаконно посещает оккупированный Карабах. По мнению господина Бира, наличие подобного списка является цензурой, и в оккупированный Карабах должен быть открытый доступ без необходимости получать разрешение Баку. Это, де, "чрезвычайно важно для освещения происходящего".

К большой радости армянской аудитории Йоханн Бир напомнил и о ситуации вокруг блогера Мехмана Гусейнова, а также пригрозил Азербайджану санкциями.

Отметим, что все страны имеют свой список персон нон-грата. Это личное дело каждой страны, и, составляя его, они не обязаны советоваться с теми или иными правозащитными организациями и спрашивать их мнение. Свободный доступ на оккупированные территории не принесет никакой пользы с точки зрения достижения мира, но будет способствовать укреплению статус-кво и расширению пропаганды самопровозглашенного сепаратистского образования. Азербайджан имеет полное право препятствовать этому процессу, не принимая во внимание мнения Йоханна Бира и кого бы то ни было еще.

Карабахский конфликт - это не Сирия, это не та тема, которая привлекает толпы журналистов. Не секрет, что большинство отправляющихся в оккупированный Карабах и не обращающихся предварительно за разрешением к Баку блогеров и репортеров ангажированы армянской стороной и едут туда с определенными целями и мотивированы соответствующим образом. С какой стати Баку должен создавать тепличные условия тем, кто, наевшись и напившись на чистом карабахском воздухе, поет оды сепаратистам? Азербайджанская сторона не дает зарубежным журналистам указаний и шпаргалок. Единственное требование - уважение к законам Азербайджана и его международно признанным государственным границам.

Говоря о "цензуре", почему бы "Репортерам без границ" не обратить внимания и на Армению? Армянская сторона не позволяет иностранцам въезжать в Карабах с азербайджанской стороны. Хотите попасть на оккупированные территории - будьте добры сделать это через Армению, иначе, дескать, ваша безопасность не гарантирована. Шантаж? Конечно, шантаж и попытка контролировать все, что будет написано и показано о сепаратистском регионе.

Это очень тонкая и очень сложная ситуация. И лучшее, что могли бы сделать "Репортеры" и лично господин Бир, если он действительно желает "скорейшего урегулирования конфликтов", как он заявил армянским журналистами, это не обострять ее еще больше.

Еще раз повторим: "черный список" и любые другие решения Азербайджана - это его личное дело. Этот шаг необходим хотя бы потому, что этим Баку изолировал оккупированный Карабах от возможности вовлечения зарубежных компаний, политиков, банков и частных лиц в армянские провокации. Серьезные деятели и организации, понимая, чем это может кончиться, выбирают всегда Азербайджан. Даже среди сторонников армянства есть немало тех, кто до сих пор ни разу не был в Карабахе. Деньги, что там крутятся, так называемые инвесторы, которые там работают, это исключительно деньги диаспоры и инвесторы с армянскими фамилиями.

А что касается "санкций", то налицо грубое и открытое преследование конкретной страны. Думается, организации господина Бира есть чем заняться. Этот мир далеко не совершенен, и проблем со свободами и правами предостаточно и у крупных и влиятельных стран, которые никаких "Репортеров" на пушечный выстрел не подпустят к своим внутренним делам. А грозить им санкциями у господина Бира, думается, духу не хватит.

Ну, и, к тому же, наезды на Азербайджан, как известно, никогда не строятся на чистом энтузиазме...

Султан Керим