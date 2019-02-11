Минобороны Армении скрыло смерть солдата

Армянские СМИ сегодня наперебой пишут о скрытой министерством обороны смерти солдата. Издание Tert.am выяснило, что в новогоднюю ночь от огнестрельного ранения погиб армянский военнослужащий контрактной службы Эдгар Григорян, однако Минобороны и Следственный комитет не публиковали информации об этом. По данным сайта, у погибшего трое несовершеннолетних детей. Более нелепым является тот факт, что МО накануне не опровергло произошедшее, однако так и не пояснило, зачем было завуалировано, скрыто это сведение, возмущается Первый Информационный.

"Военнослужащий контрактной службы вооруженных сил Армении Эдгар Григорян с огнестрельным ранением в области груди был обнаружен на боевой позиции 1 января, в 04։00. Его перевезли в медцентр "Мегри", где в 08։10 часов он скончался. В Следственном комитете по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Армении о доведении до самоубийства", - говорится в пояснении Минобороны Армении.

Армянские СМИ недоумевают - почему МО понадобилось скрывать этот факт? А особенно трогательно звучит детская наивность армянских медиа, которые до вчерашнего дня, оказывается, считали, что их оборонное ведомство аккуратно и в срок отчитывается о каждой потере в армии и в этом плане, дескать, выгодно отличается от азербайджанской стороны. Даже в апреле 2016 года оно говорило только правду, и вдруг такое...

Да, разочарование штука серьезная. Особенно когда сам желаешь себя обманывать. Тем же армянским СМИ прекрасно известно, что ВС Армении понесли очень большие потери в дни апрельских боев, а озвучена МО была только третья часть этих потерь. Но журналисты, эксперты, блогеры общественники и прочие очень хотели думать, что ведомство Сейрана Оганяна не врет, а все так и есть: доблестная армянская армия, мол, нанесла сокрушительный удар и с минимальными потерями уничтожила сотни врагов. С этими иллюзиями они пребывают до сих пор и потому так расстроены, что МО сказало неправду. Как оно могло?!

Могло и еще не раз сможет.

Султан Керим