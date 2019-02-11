Террористы предъявили Пашиняну ультиматум

Освобожденные новыми властями Армении по амнистии террористы группировки "Сасна црер" продолжают указывать Николу Пашиняну, что и как ему следует делать.

На этот раз группировка, называющая себя партией, запретила премьер-министру вести переговоры о территориальных уступках и отвергнуть так называемые мадридские принципы. "Переговоры под эгидой Минской группы должны продолжиться с логикой исключения территориальных уступок с армянской стороны", - говорится в соответствующем заявлении, опубликованном в армянских СМИ.

Окопавшиеся на оккупированных территориях Азербайджана саснацреровцы обсуждают с сепаратистами некую "альтернативу мадридским принципам", которой попросту не существует. Альтернативой поэтапному урегулированию, начинающемуся с освобождения азербайджанских районов, является только война.

Отметим, что требования террористов к властям становятся с каждым разом все более безапелляционными и жесткими.

Недавно представитель "Сасна Црер" Варужан Аветисян призывал организовать армянский Нюрнберг и "провести чистки внутри страны". Лидер организации Жирайр Сефилян тоже призвал Пашиняна немедленно разобраться с "пятой колонной", то есть всеми представителями прежних властей. Требования же и предупреждения относительно карабахского конфликта звучат постоянно.

Террористы обнаглели до такой степени, что позволяют себе открыто нападать на главу полиции, который во время известных событий с захватом в Ереване посла ППС побывал в заложниках у "Сасна црер" и с самого начал выступал против их освобождения. Он не изменил своей позиции, несмотря на давление со стороны Пашиняна и безобразные тренды новой Армении. На прошедшем на минувшей неделе судебном разбирательстве саснацреровцы не выбирали выражений в адрес Валерий Осипяна, а ужаснувшиеся происходящему СМИ констатировали: к девятому месяцу своего правления Никол Пашинян превратил Армению в наподобие мусорной свалки.

Теперь с этой "мусорки" звучат указания властям, как и что говорить на переговорах с Азербайджаном.

Зульфугар Ибрагимов