Баку дал понять Пашиняну накануне Мюнхена: Азербайджан готов к новой реальности

15-17 февраля будет работать Мюнхенская конференция по безопасности. В повестке этой ставшей уже традиционной встречи значится немало животрепещущих тем, но очень многих больше интригуют не вопросы мировой безопасности, а то, встретятся ли на полях конференции главы МИД Азербайджана и Армении и, если встретятся, то о чем будут говорить. Не исключено, что эта встреча станет такой же интригой Мюнхена, как встреча глав Азербайджана и Армении стала главной интригой Давоса.

Однако интрига интригой, а если судить по последним развитиям в Армении, разговаривать с армянским коллегой азербайджанскому министру, можно сказать, не о чем. В последние дни в Ереване было сказано много такого, что можно считать похоронами едва наметившейся разморозки мирных переговоров. Словно сорвавшись с цепи, и сам премьер Пашинян, и члены его команды наперебой вбивают гвозди в гроб мирного процесса.

Почему? Видимо, потому что новые власти просто не считают больше необходимым притворяться миротворцами - выборы проведены, должности розданы, противники нейтрализованы. До парламентских выборов Никол сидел тихо и старался изо всех сил изображать миролюбие и лояльность к Азербайджану, чтобы в Баку видели его белым и пушистым. Белым и пушистым в Баку Пашиняна, конечно же, не считали, но появилась некоторая надежда на возможность возобновления переговоров. А это уже немало.

Пашиняну была необходима тишина на фронте, чтобы решить проблемы своей власти. Теперь все тревоги позади, и на нынешнем этапе обострение ситуации на линии соприкосновения жизненно необходимо премьер-министру как мощный фактор отвлечения внимания народных масс от своих невыполненных обещаний и ухудшения ситуации в стране. Поэтому глава Армении совершенно сознательно идет на обострение, делая безумные заявления, которые можно расценивать либо как свидетельство психического нездоровья, либо как сознательную провокацию. И тот, и другой варианты, думается, одинаково верны.

Что главам МИД в Мюнхене будет не о чем разговаривать, ясно дал понять Никол Пашинян во время своего выступления в парламенте на днях. Армянский премьер ясно и четко объяснил, как будет саботировать переговорный процесс и как собирается завести его в окончательный тупик. Ведь даже "карабахский клан" не додумался отказаться от формулы "территории в обмен на статус", а Пашинян додумался.

То есть разговаривать сторонам не о чем. Обсуждать участие или неучастие сепаратистов Карабаха азербайджанская сторона не будет, а решить этот вопрос без согласия Азербайджана никакой "революционный" имидж Пашиняна не поможет. В конфликте есть много других серьезных и реалистичных моментов, требующих обсуждения. И если Ереван боится начинать разговор о 7 оккупированных районах, пусть не тратит понапрасну время Баку.

Об отказе от конструктивных обсуждений говорит сам Пашинян, тоже самое, но даже в более жесткой форме подтверждают его советники и заместители. Симптоматичные заявления сделал недавно журналистам советник премьера Теван Погосян, полностью исключивший возможность освобождения районов вокруг Нагорного Карабаха и пообещавший, что даже в случае освобождения оккупированных территорий азербайджанской армией, армянская сторона не успокоится и будет продолжать в том же духе. То есть советник, а значит, язык и мозги Никола Пашиняна попытался шантажировать Азербайджан вечным противостоянием и террористической деятельностью против нашей страны. Впрочем, терроризм - это нормальный метод решения вопросов для армянских националистов и ничего из ряда вон выходящего Погосян не сказал. Просто поделился планами Еревана.

Интересно, что о том, состоится ли встреча в Мюнхене, рассуждают не только стороны конфликта. Небезызвестный Станислав Тарасов разразился большой аналитической статьей на эту тему в "Регнуме", смешав все в одну кучу и заблудившись в собственных умозаключениях. А самое "трогательное" - это заключение статьи, в котором он предлагает главе Азербайджана позвонить Бако Саакяну и уверяет, что тот снимет трубку...

О том, что Президент Ильхам Алиев не собирается созваниваться с сепаратистами, а также приглашать их за стол переговоров, можно с уверенностью судить по заявлениям главы азербайджанского государства в интервью REAL ТV.

Как подчеркнул Президент, Азербайджан имеет преимущество как за столом переговоров, так и на поле боя, а азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией.

Многозначительно указав противнику на то, что сегодня силовой фактор выходит в мире на передний план, Президент Ильхам Алиев сказал: "Сегодня в мире господствует принцип "кто сильный, тот и прав". Это - новая реальность. Мы должны быть готовы к ней. Мир меняется, и мы должны быть готовы к этому изменению. К счастью, мы уже много лет наращиваем экономическую и военную мощь. Мы словно готовили себя к сегодняшней ситуации и сейчас готовы к ней. Поэтому силовой фактор всегда был и останется на повестке дня".

Так что никаких звонков в Ханкенди из Баку не будет. В Ереване это могут считать конкретным намеком накануне Мюнхена. И в интересах Армении, чтобы встреча на полях конференции по безопасности все же состоялась и чтобы сторонам было о чем поговорить.

Зульфугар Ибрагимов