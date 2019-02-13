Сразу два ближайших соратника Пашиняна попались на вранье - ПОДРОБНОСТИ

В команде Никола Пашиняна царит полная неразбериха. Та самая ситуация, о которой говорят - правая рука не знает, что творит левая.

Это ярко проявилось на примере ситуации вокруг отправки армянских военных в Сирию. Против этого шага властей выступили многие, а журналисты попытались докопаться, на каком все же основании Ереван принял такое решение.

Армения не намерена участвовать в военных действиях в Сирии, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Этим он опроверг сделанное за день до этого заявление министра обороны Давида Тонояна.

"Мы направили в Сирию гуманитарную миссию. Что касается ответа министра обороны, надо выяснить, какой вопрос прозвучал, и в каком контексте сделано подобное заявление. У нас подобных планов нет", - сказал Пашинян.

Чтобы узнать, как было дело, премьеру достаточно почитать собственные СМИ.

12 февраля министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос Aysor.am во время совместной пресс-конференции с министром обороны Кипра, заявил, что для отправки армянской гуманитарной миссии в Сирию поступило письменное обращение со стороны де-факто властей Сирии.

Журналист попросил прокомментировать информацию о том, что договоренность об отправке миссии была устной, о чем ранее заявлял пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян. Министр обороны Армении заявил, что было письменное обращение со стороны властей Сирии, а потом отметил: "Могу отметить еще одно... в дополнение. Если будут такие обстоятельства, и если возникнет необходимость участия в военных действиях, то Армения обязательно сделает это также в соответствии с законом. Конечно, для принятия подобного решения будем работать также с внепарламентскими силами".

Тема вмешательства Армении в сирийский конфликт приобрела еще большую актуальность на фоне заявления посольства США в Ереване, в котором высказали серьезное недовольство этим шагом армянских властей.

"Мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер", - заявили в дипмиссии.

Можно будет представить реакцию американской дипломатии в случае, если Ереван вздумает отправлять в Сирию вооруженные подразделения...

Султан Керим