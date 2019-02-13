В основе проводимой Президентом Ильхамом Алиевым внешней политики стоит защита национальных интересов - эксперт

В основе проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной внешней политики стоит защита национальных интересов Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил член правления Совета печати, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде сказал, что азербайджанские медиа вступили в свой новый этап развития.

"Предприняты важные шаги для укрепления материально-технической базы СМИ, улучшения социального положения журналистов, а также повышения их профессионализма. В этой связи особо надо подчеркнуть государственную поддержку. Именно внимание и забота Президента к СМИ, обеспечение их с 2013 года по его поручению бесплатными квартирами являются наглядным примером этому. В ходе большого интервью телеканалу "Реал" 12 февраля Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что всегда оказывает большую поддержку медиа. Президент Азербайджана отметил, что его многочисленные встречи с представителями медиа являются наглядным примером этому, и в своей работе глава государства всегда старался поддерживать развитие медиа. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что азербайджанские медиа сыграют еще большую роль в жизни страны. Несомненно, что эти ценные слова вызывают гордость у нас, журналистов и, в то же время, возлагает на нас большую ответственность. Считаю, что каждый журналист должен обратить особое внимание на этот момент в своей деятельности, ставить национальные интересы превыше всего, определить службу государству, народу как главное направление своей профессии", - сказал главный редактор газеты.

Главный редактор отметил, что одним из главных направлений государственной политики также является правильное доведение правды об Азербайджане до мировой общественности.

"Уже несколько лет, как в этой сфере предпринимаются успешные шаги. Сегодня и на уровне правительства, и на уровне представителей гражданского общества успешно проводится пропагандистская работа в иностранных странах. На международных аренах, мероприятиях, с трибун доводится правда об Азербайджане всему миру. Несмотря на все это, некоторые силы, которые никак не могут переварить успехи Азербайджана, распространяют предвзятую, ложную, клеветническую информацию, пытаясь тем самым навредить международному имиджу страны. Подобный черный пиар был и будет всегда. Мы же независимо от того, где находимся, должны демонстрировать истинную гражданскую позицию, всегда вести борьбу против такого рода случаев, защищать национальные и государственные интересы", - подчеркнул Рагимзаде.