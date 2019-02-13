Азербайджанские медиа должны гордиться тем, что глава государства считает их ценными партнерами - главред

В своем интервью телеканалу "Реал" Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз сказал, что рассматривает сотрудничество с национальными медиа как очень важный фактор в эффективном управлении страной.

Об этом Trend сказал главный редактор газеты "Новости Баку", политический эксперт Айдын Гулиев.

По мнению Гулиева, на самом деле, медиа и журналисты должны гордиться тем, что глава государства считает их, в прямом смысле этого слова, ценными партнерами.

"Сказав, что он ссылается на полученные от медиа сообщения, Президент Ильхам Алиев в очередной раз показал, что медиа действительно играют важную роль в жизни страны. Между главой государства и азербайджанскими медиа и до интервью телеканалу "Реал" существовало тесное сотрудничество. Так, если глава страны ежедневно следит за национальной прессой, строит часть своей работы на основе новостей медиа, обеспечивает ежедневную, беспрерывную деятельность механизмов государственной поддержки медиа, оказывает необходимую помощь журналистам, которые нуждаются в ней, в принципе, уже говорит о таком сотрудничестве. Слова главы государства о том, что он всегда оказывал большую поддержку азербайджанским медиа, еще раз наглядно доказывают это", - отметил главный редактор.