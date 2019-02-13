Президент Ильхам Алиев: Я всегда опирался на поддержку народа, силы мне дает вера народа в меня
13 февраля 2019 22:06 2 212
Я всегда опирался на поддержку народа, силы мне дает вера народа в меня. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече с жителями Бейлаганского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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