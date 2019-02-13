Президент Ильхам Алиев: Я всегда опирался на поддержку народа, силы мне дает вера народа в меня

13 февраля 2019 22:06

Я всегда опирался на поддержку народа, силы мне дает вера народа в меня. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече с жителями Бейлаганского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az