Президент Ильхам Алиев: Я всегда опирался на поддержку народа, силы мне дает вера народа в меня

Я всегда опирался на поддержку народа, силы мне дает вера народа в меня. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече с жителями Бейлаганского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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