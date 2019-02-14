Акиф Меликов: К 85-летию Арифа Пашаева - великого ученого и прекрасной личности

Английский драматург, эстетик и политик Джозеф Аддисон является автором прекрасного афоризма: "Скромность - это не только орнамент, но и страж добродетели". Человеком, всей своей жизнью доказавшим справедливость данного высказывания, является Ариф Мирджалал оглу Пашаев, которому исполняется 85 лет.

Я горд знакомством с этим блестящим азербайджанским ученым, доктором физико-математических наук, лауреатом Государственной премии Азербайджанской ССР, Заслуженным деятелем науки Азербайджанской Республики, ректором Национальной академии авиации.

Как известно, за плодотворную научную деятельность и особые заслуги в развитии образования в Азербайджане он награжден орденами "Шохрет" , "Шараф" и "Истиглал". И это тот самый случай, когда награды нашли своего героя. Ведь, Ариф Пашаев - известный во всем мире ученый с большим научно-практическим потенциалом, который неустанно трудится, чтобы поднять авиационное образование в Азербайджане на современный уровень. И в том, что Азербайджан вошел в число немногих в мире космических стран, есть огромная заслуга Арифа Пашаева.

При этом, хочу подчеркнуть особо, Ариф муаллим является человеком невероятно скромным. А еще, он глубоко интеллигентный, обаятельный интеллектуал, блестящий собеседник и ценитель искусства. Говорю это как человек, многократно обсуждавший с ним постановки в Театре оперы и балета, концерты в Филармонии в тот период, когда я возглавлял также и этот храм искусства. Меня всегда поражало тонкое понимание Арифом Пашаевым всех тончайших нюансов игры актеров и исполнительского мастерства музыкантов глубокое знание азербайджанской и мировой литературы.

Хотя чему тут удивляться? Ведь, он является сыном великого Мирджалала Пашаева, которому в современной азербайджанской литературе принадлежит почётное место. Мирджалал Пашаев является автором около 50 художественных, научных и публицистических произведений, более 500 статей-рецензий и других научно-теоретических трудов и учебников. Он был не только прекрасным писателем и великим ученым. Он был еще и непревзойденным педагогом, а также человеком, который выше всего ставил семейные ценности. "Самое великое произведение, созданное мною в жизни, - это моя семья", - говорил Мирджалал Пашаев.

Эти же слова, я уверен, стали жизненным кредо и Арифа Пашаева. Он был прекрасным мужем, он является внимательным, чутким братом, любящим и любимым отцом для двух своих прекрасных дочерей и обожаемым дедушкой для своих внуков. И я уверен в том, что свой нынешний день рождения он проведет в кругу семьи. Рядом, с доктором физико-математических наук, прекрасным дипломатом бывшим послом Азербайджана в США, Канаде и Мексике, заместителе министра иностранных дел нашей страны, ректором Университета АДА Хафизом Пашаевым. Рядом с Первой Леди, Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Рядом с ректором Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президентом Национальной Академии наук Азербайджана, академиком НАНА Наргиз Пашаевой.

Это будет прекрасный юбилей в кругу семьи блестящего ученого и человека, скромность которого является не только орнаментом, но и стражем его добродетели. Перед нами пример человека, который прожил достойную уважения, полную любви к Родине, счастливую жизнь. И я желаю уважаемому Арифу муаллиму дожить, как минимум, до векового юбилея и увидеть триумф своих внуков и правнуков.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана