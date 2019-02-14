Армянские СМИ: Миссия Армении в Сирии - большая ошибка

Министерство иностранных дел Армении нервно отреагировало на заявление посольства США в этой стране по поводу отправки в Сирию группы армянских "специалистов".

Напомним, что 8 февраля группа из 83 человек высадилась в Алеппо для осуществления гуманитарной миссии вне зоны боевых действий. В ответ на запрос армянских журналистов в дипмисии подчеркнули: "Мы признаем стремление других государств отреагировать на гуманитарную ситуацию в Сирии и разделяем озабоченность по поводу защиты религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. Однако мы не поддерживаем какое-либо взаимодействие с сирийскими вооруженными силами: будь то с целью оказания помощи гражданским лицам или военного характера. Мы также не поддерживаем сотрудничество между Арменией и Россией в целях этой миссии".

Накануне, отвечая на это заявление, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сказала, что в Ереване "приняли к сведению заявление Госдепартамента США о размещении армянской гуманитарной миссии в Сирии", и углубилась в историю армянской общины в САР, которая, по мнению внешнеполитического ведомства, должна оправдать это решение. Отметим, что армянская сторона имеет привычку углубляться в историю, когда не находит реалий для объяснения своих поступков.

Уже звучат призывы жестко ответить Вашингтону за такое "грубое вмешательство" в дела Армении. СМИ наперебой публикуют материалы о проделках фонда Сороса в этой стране.

Между тем, издание "Лрагир.ам" указывает на то, что потеряла Армения в результате такого необдуманного шага Никола Пашиняна.

Издание считает символичным что в день прибытия армянской миссии в Алеппо министр обороны Давид Тоноян находился в Москве. Аналитики считают большой ошибкой пребывание армянской группы в Сирии под эгидой России и уверены, что США были бы рады, если Армения присутствовала бы в регионе как суверенный субъект, но не одобряют то, что Армения делает это в сотрудничестве с Россией. А теперь Ереван не пригласили даже на международный саммит по Ближнему Востоку и Ирану, проходящий в Польше.

Ну, допустим, Армению не пригласили бы на такое мероприятие в любом случае - отправила она своих военных в Сирию или нет. Армения - не та страна, которая способна как-то позитивно влиять на процессы в регионе, имеет авторитет и право голоса. Свое негативное воздействие она оказывает, и очень активно, но решать вопросы - это не для нее. Так что в Польше армянских представителей не было бы при любом раскладе.

Но нельзя не согласиться, что непонятный и очень несвоевременный шаг новых властей Армении поставил ее в очень неловкое положение. Еще раз продемонстрировав, что, несмотря на все революции, эта страна так и не стала самостоятельным государством, с которым можно иметь дело.

Султан Керим