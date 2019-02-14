Пашинян еще раз доказал, что держит народ за болвана

Заседание армянского парламента на этой неделе превратилось в настоящее шоу. С премьер-министром Пашиняном в главной роли, конечно же. Рассуждая о политике, экономике и прочем, премьер еще раз показал, что считает свой народ за толпу марионеток без способности к мозговой деятельности.

За болванов держит он граждан даже там, где можно было бы сказать правду. Например, выступая во вторник в парламенте, он рассказал о причинах усиления личной охраны.

В принципе, у первого лица страны должна быть охрана, это совершенно естественно. Кроме того, при всем том, что уже натворили и продолжают творить новые власти, врагов у них становится все больше, и потому усиление охраны необходимо. Но Пашинян объяснил факт увеличения числа личных охранников иначе - необходимостью борьбы... с подарками.

"Все посетители премьера обязаны пройти строгую проверку на входе. Многие связывают это с безопасностью, но я хочу честно признаться, что это единственный способ предотвратить поток подарков в кабинет премьера. Иного способа нет", - цитирует Пашиняна Новости-Армения.

Он сообщил, что ему сначала дарили книги, позже начали дарить ювелирные украшения - кулоны, крестики, серьги и прочие дорогие изделия.

При этом армянский премьер завил, что "не хочет обидеть дарителей отказом в приеме", и потому, надо понимать, он устраивает им шмон на подходе к его кабинету...

Что подразумевается под "серьезным контролем" в данном случае? Обыск и личный досмотр? Получается, что направляющийся к Пашиняну посетитель, должен пройти кордон охраны, которая будет выворачивать его карманы и вытрясать сумки, чтобы в них, не дай бог, не оказался "знак благодарности".

Ну что тут сказать...

Кстати, хотя армянский премьер так рьяно борется с подарками, лесть он любит и почитает. Издание zham.am распространило ролик, на котором депутаты парламента делают комплименты Пашиняну, а тот с удовольствием все это выслушивает и только временами смущенно чешет за ушком.

"Но, как видим, премьер-министру Николу Пашиняну лесть не только не мешает, но и, судя по всему, ласкает слух", - указывает армянский сайт.

Зульфугар Ибрагимов