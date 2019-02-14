Кто профинансировал ситуацию в Армении

Один из самых активных членов команды Никола Пашиняна, занимающий должность председателя постоянной парламентской комиссии по вопросам образования, культуры и прочих вещей Мхитар Айрапетян вчера расхваливал программу правительства.

Он, в частности, сказал: "Извините, а сколько человек верило в революцию? В этом зале многие сомневались в ее успехе". Его слова были адресованы пессимистам, которые, согласно Айрапетяну, обязаны верить, что экономическая революция в Армении станет реальностью.

В одном Мхитар Айрапетян прав, а именно, мало кто верил в революцию в Армении. Но ошибается в том плане, что сравнивает политическую революцию с серьезными экономическими реформами. Он просто не понимает, что, перекрывая улицы, скандируя, собирая людей на площади, можно добиться смены власти, однако развивать экономику такими методами невозможно. Развитие экономики требует знаний, бескорыстной честной работы, доверия к властям в стране. Этого в Армении нет, и, следовательно, экономика в лучшем случае останется на своем месте, ну а скатиться назад можно в любую минуту.

С другой стороны, нельзя забывать и об "грантовой игле", на которой в свое время сидели практически все члены пашиняновской команды. Дело в том, что грантоедство, как показывает практика, отупляет, делает ленивым, невежественным и оторванным от реальности любого, может и прекрасного в прошлом специалиста любой отрасли.

К примеру, где только сегодня не наткнешься на имя премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По состоянию на сегодняшний день армяне читали о нем лишь в полицейских сводках, на различных европейских ресурсах.

Армянские СМИ, листая сайт National for Democracy (Национальный вклад за демократию) в разделе отчетов, увидели имя Никола Пашиняна. Оказывается, будущий премьер-министр Армении сшустрил и взял у них 40.840 долларов США. А за что? Написано: "Улучшить качество и повысить доступность независимых новостей и информации в Армении, участвующие в проекте журналисты должны обратить особое внимание освещению Ереванского городского совета и парламентских выборов-2017".

Долю в урожае NED получили такие известные армянские демократические организации, как Хельсинкская ассоциация, epress.am, Medialab, Transparency International и т.п.

А говорят, что армянскиая революция не имела внешней поддержки, что революция лишена геополитического контекста и т.д Так что же такое полученные гранты от организации, финансируемой американским правительством?

Сабухи Иманов