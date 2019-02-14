Армянские власти скрыли невыполнение бюджета 2018 года

Почему по положению еще на вчерашний день не были выданы зарплаты учителей и мизерные пенсии ждущих вот уже полтора месяца пенсионеров?

Об этом пишет газета "168 жам", передает Day.Az.

"Хотя этот вопрос днями обсуждался в общественной среде и социальных сетях параллельно с темой огромных премий, выданных руководителям государственных ведомств, однако было непонятно, в чем все-таки проблема. Вчера нам все-таки стала известна причина сложившейся ситуации. Утвержденный показатель налоговых доходов госбюджета 2018 года составил 1261,5 млрд. драмов, а фактическая величина налоговых доходов - 1257,9 млрд. драмов. То есть выполняемость составила 99,7% и недовыполнение утвержденного бюджета 2018 года составила 3,6 млрд. драмов или 0,3 процентных пункта.

Однако, согласно нашим сведениям, реальное недовыполнение было намного больше, чем вышеупомянутые 3,6 млрд. драмов, поскольку в течение декабря 2018 года величина средств, признанных налоговым доходом, была искусственно увеличена. После 20 декабря прошлого года суммы, имеющиеся на едином счету нескольких десятков счетов налогоплательщиков, на каких-то искусственных основаниях были переведены в бюджет (признаны налоговым доходом), с условием возвращения этих денег в течение двух месяцев 2019 года. Таким образом, власти создали иллюзию того, что бюджет - 2018, якобы выполнен с небольшими отклонениями, в то время как на самом деле картина намного печальнее, чем ее представляют", - отмечает издание.