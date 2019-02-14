В армянской армии растут коррупция и преступность

В 2018 году в вооруженных силах Армении было зарегистрировано 3525 ЧП, из которых 2358 (66.9%) - правонарушения, а 1140 (36,2%) - уголовные преступления. Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Военный прокурор Ваге Арутюнян отметил, что число тяжких преступлений увеличилось на 9 случаев или на 8.1%. Из зарегистрированных в 2018 году 43 особо тяжких преступлений отмечено семь убийств, совершенных противником, одно убийство, совершенное сослуживцем, одно убийство, совершенное гражданским лицом.

За отчетный год было зарегистрировано 23 попытки убийства со стороны противника, что на четыре случая меньше, чем в 2017 году. Были выявлены две попытки убийства сослуживца, случай попытки применения силы со стороны начальника, а также семь случаев получения взятки со стороны должностных лиц.

Телесные повреждения разной степени тяжести получили 1173 военнослужащих, из них тяжкие получило 54 военнослужащих.

В 2018 году в ВС было зарегистрировано 182 случая коррупционных проявлений, что на 66% больше, чем в 2017 году. Уголовные дела были возбуждены по 173 случаям. С обвинительным заключением в суд было направлено 43 уголовных дела в отношении 86 человек.

За отчетный год было выявлено нанесение материального ущерба на общую сумму в 422 236 614 драмов (порядка $863тыс.), что в 7.3 раза превышает показатель 2017 года.