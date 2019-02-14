Президент Ильхам Алиев наградил Эйваза Гусейнова орденом «За службу Отечеству»
14 февраля 2019 13:35 114
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Эйваза Мовсум оглу Гусейнова орденом "За службу Отечеству" второй степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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