Президент Ильхам Алиев наградил Эйваза Гусейнова орденом «За службу Отечеству»

14 февраля 2019 13:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Эйваза Мовсум оглу Гусейнова орденом "За службу Отечеству" второй степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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