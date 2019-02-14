Азербайджан строит лучшие дороги в регионе

В Азербайджане уже который год идет масштабная реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры, основная цель которой - плавный переход от количества к качеству. Применение новых технологий и инноваций играет важную роль в приведении автомобильных дорог нашей страны в соответствие требованиям современного периода.

В результате внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о транспортном секторе успешно продолжается модернизация дорожно-транспортной системы страны, год от года растут показатели этой сферы, повышаются качество и эффективность проделанной работы.

Президент Ильхам Алиев на конференции по итогам четвертого года реализации Госпрограммы развития регионов на 2014-2018 годы, которая состоялась в январе этого года, сказал: "Строительство автомобильных дорог - это сфера, которая занимает важное место среди инфраструктурных проектов. Это как экономическая, так и социальная сфера. Удобные, гладкие дороги приносят людям комфорт. Вместе с тем, регионы не могут развиваться без дорог, не могут развиваться ни туризм, ни промышленное производство, возникнут проблемы и для развития сельского хозяйства. Широкий размах в настоящее время получило строительство сельских дорог. Мы видим, что там, где прокладывается новая дорога, в этом регионе быстрее происходит оживление, растет сельскохозяйственное производство. Почему? Потому что есть удобный выход на рынки. Таким образом, дорожная инфраструктура - это не просто социальный проект. В последние 14 лет было проложено 12 тысяч 300 километров дорог. В нынешнем году данная цифра достигнет примерно 15 тысяч километров".

Стоит особо отметить, что наряду с местными компаниями, принимающими участие в проектах, реализуемых в сфере дорожной инфраструктуры страны, в качестве подрядчиков и проектировщиков выступают десятки зарубежных компаний, что свидетельствует об особом значении, придаваемом международному опыту.

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Бейляганский район принял участие в открытии автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейляган.

Стоит отметить, что в соответствии с государственными программами социально-экономического развития регионов в последние годы осуществляются целенаправленные меры по модернизации дорожной инфраструктуры. С каждым годом растет объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. В настоящее время, наряду с капиталовложениями международных финансовых структур для реконструкции и совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры республики, успешно реализуются крупномасштабные проекты и за счет средств государственного бюджета. Согласно распоряжениям и указаниям Президента Ильхама Алиева, сейчас основное внимание уделяется ремонту и реконструкции межсельских и межпоселковых дорог, а также внутренних дорог населенных пунктов. Эти меры, демонстрируя в первую очередь мощь азербайджанской экономики, также свидетельствуют об устойчивости проектов, направленных на улучшение благосостояния граждан.

Эта работа является одновременно одним из главных факторов устойчивого прогресса. В последние годы в соответствии с поручениями и распоряжениями Президента Ильхама Алиева особое внимание уделяется работе по обновлению дорог на современном уровне. Одним из важных моментов является то, что эти проекты реализуются в короткий срок и на высоком уровне.

Одним из таких проектов является строительство автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейляган.

Было сообщено, что эта дорога соединяет 7 населенных пунктов с населением 26 тысяч человек. На строительство автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейляган из инвестиционных расходов государственного бюджета было выделено 14,6 миллиона манатов. Ширина проезжей части дороги протяженностью 20,5 километра составляет 6-14 метров. Двух- и четырехполосная дорога построена на высоком уровне. Вдоль дороги сооружены 3 автобусные остановки, проложены водоотводные трубы, установлены 78 дорожных знаков и указательных щитов. На дорогу протяженностью 73 тысячи метров нанесена дорожная разметка, капитально отремонтированы 4 моста.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте реконструкции автомобильной дороги Кябирли-Эйвазалылар-Биринджи Ашиглы-Алиназарли. Общая протяженность дороги четвертой технической категории составляет 39,4 километра. Ширина проезжей части двухполосной дороги составляет шесть метров.

Ремонт дороги, соединяющей восемь населенных пунктов с населением 22 тысячи человек, позволит улучшить перевозку грузов и пассажиров.

В последние годы в стране реализованы многочисленные крупномасштабные проекты в сфере дорог, мостов, дорожных узлов и развязок и др. Построенные и реконструированные дороги - это в основном дороги, входящие в международные маршруты, и сегодня большая часть проходящих через нашу республику транспортных коридоров соответствует современным стандартам.

И, как итог проделанной работы в этой сфере, Азербайджан занял 34-е место по индексу качества дорог и стал лидером на постсоветском пространстве, следует из последнего опубликованного отчета Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности.

Позиция Азербайджана по данному индексу улучшилась на две ступени по сравнению с прошлым годом.

Логическим результатом реконструкции в стране дорожной сети является то, что Азербайджан по индексу качества дорог в отчете о глобальной конкурентоспособности опередил ряд европейских стран, в том числе Литву, Эстонию, Словению, Норвегию, Ирландию, Бельгию, Италию и другие страны.

По данному индексу Азербайджан стал лидером на постсоветском пространстве, опередив Грузию на 46 ступеней, Россию - на 70 ступеней, Казахстан - на 72 ступени, Украину - на 89 ступеней.

Согласно отчету, по индексу качества дорог первые пять мест заняли Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Гонконг и Португалия.

Отметим, что 33-е место по качеству дорог занимает Турция, 35-е место - Австралия.

Безусловно, развитие автомобильных дорог в стране является важнейшим условием формирования благоприятного инвестиционного климата, обеспечения свободы передвижения населения и грузов.

Наличие качественной автомобильной инфраструктуры позволяет наращивать межрегиональные экономические связи, обеспечивает устойчивое развитие за счет сокращения расходов на грузоперевозки и создание конкурентоспособных условий на рынке. Согласно проведенным экономическим подсчетам, каждый манат, потраченный на строительство дорог в Азербайджане, дает кумулятивный эффект - принося 2-3 маната в экономику страны. Именно поэтому данный вопрос находит отражение во всех важных государственных программах, реализуемых в Азербайджане, и сохраняет свою актуальность на протяжении долгих лет.

Азербайджан ставит перед собой амбициозные задачи и успешно их выполняет. Данный факт признан во всем мире. Как и то, что в стране наличие сырьевых ресурсов, финансовая и инфраструктурная мощь направлены, в первую очередь, как на реализацию потенциала самого государства, так и на улучшение качества жизни граждан.

Сабухи Иманов