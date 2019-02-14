Президент Ильхам Алиев поздравил сербского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии Александру Вучичу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сербия.

Верю, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, наше основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Сербии - мира и благополучия", - говорится в поздравлении.