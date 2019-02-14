Мать Собчак жестко раскритиковали за слова о Фармане Салманове

Аэропорт Сургута в проекте "Великие имена России" получил имя Фармана Салманова. В Югре его знают все. А вот некоторые "политики" и "чиновники" за пределами округа даже выговорить его имя не могут, и не знают, кто он такой. Как передает Day.Az, об этом пишет АиФ.

В Югре и за пределами округа представители органов власти, общественники и журналисты активно обсуждают мнение сенатора от Тывы Людмилы Нарусовой относительно имени для аэропорта Сургута.

Еще в прошлом году воздушный порт получил имя легендарного нефтяника-первооткрывателя Фармана Салманова. Однако сенатор выступила с резкой критикой народного решения.

"В Сибири какой-то город - по-моему, Сургут, получил название Сулеймана ибн кого-то... азербайджанца, который там открыл залежи нефти. Ну, честь ему и хвала, но, во-первых, это неудобопроизносимо в аэропорту. Но даже не поэтому. Смысл этой акции? Смысл того, что подняли общественное мнение, взбудоражили, перессорили жителей регионов? И в итоге это, надеюсь, ничем не кончится",- заявила Людмила Нарусова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, что в конкурсе "Великие имена России" более 44 тысяч человек проголосовали за присвоение сургутскому аэропорту имени геолога Фармана Салманова.

Член Общественной палаты Югры Эдуард Логинов раскритиковал высказывания сенатора от Тывы, заявив, что подобные люди "позорят власть".

"Это абсолютно неприемлемое высказывание про город Сургут. Коверкать имена и фамилии, тем более таких уважаемых людей, для сенатора неприемлемо. Людям, заседающим в Совете Федерации, стоило бы знать историю своей страны, историю становления нефтяной отрасли. Не знать того, что Фарман Салманов открыл нефть на территории Сибири, довольно странно для людей, управляющих нашим государством", - заявил Логинов.

"Сургут - многонациональный город, в котором все мы живем вместе. Нет никакой сложности в том, чтобы правильно назвать имя общественного деятеля, будь он из Дагестана, Чечни и так далее. Фарман Салманов - ничего сложного в этом нет, произносимо, легко читается", - добавил общественник.

Эдуард Логинов также сказал, что решать вопрос о привлечении Людмилы Нарусовой к какой-либо ответственности должны компетентные органы.

"Честно говоря, в этой реплике Нарусовой меня больше всего резанули слова про "какого-то азербайджанца", в честь которого назван аэропорт, - говорит краевед, руководитель организации "Родительский комитет Югры" Светлана Поливанова. - В 1986 году я приехала на работу в только что открывшуюся городскую газету "Новости Радужного". Тогда к нам, в Сибирь, ехали девушки и парни со всех концов Советского Союза, в том числе и молодые выпускники Бакинского нефтяного института".

"Кажется, не было ни одного жителя округа, кто бы не знал имя первооткрывателя сибирской нефти - Фармана Салманова. Уже тогда о нем слагали легенды", - добавляет Поливанова.

"Он был настоящим героем своего времени. Мало кто мог бы так рискнуть карьерой или даже свободой, отправляясь со своей экспедицией в Сургут на поиски нефти", - поделился мнением председатель национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Азад Сеидов.

Кстати, член Совета Федерации от Тувы пока хранит молчание: ни извинения от неё, ни отстаивания озвученной позиции.