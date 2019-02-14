Всенародная поддержка Президента Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО

Поездка Президента Ильхама Алиева в Бейлаганский район показала всенародную любовь граждан и их поддержку главе государства.

Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов на территории района, встретился с местными жителями, спортменами и военнослужащими. И везде - это видно буквально в каждой фотографии, каждом кадре, распространенном пресс-службой главы государства - Президента Ильхама Алиева окружили искренним, теплым приемом. Люди знают, что Президент - это не только первое лицо страны, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, но и настоящий Лидер, заботу и поддержку которого они ощущают на себе ежедневно.

Глава государства неоднократно заявлял, что в центре проводимой им политики всегда находится гражданин. Именно на улучшение благосостояния народа, на рост качества жизни и на решение социальных проблем выделяются очень серьезные ресурсы.

Нужно отметить, что ряд таких важнейших решений был принят совсем недавно. Так, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Президентском дворце с семьями шехидов, был решен важнейший вопрос, волновавший людей, чьи близкие отдали жизнь, защищая Родину. Глава государства принял по-настоящему справедливое решение, поручив решить вопрос с законодательным соответствием для того, чтобы все граждане, нуждающиеся в социальной защите, были обеспечены ей в равной и полной мере.

Этот подход - лучший пример того, что именно справедливость и защита простого народа составляют основу политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Вернемся к поездке главы государства в Бейлаганский район. В ходе этой поездки Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть, где ознакомился с условиями службы солдат, уровнем материально-технической оснащенности и пообщался с личным составом, пообедал вместе с военнослужащими.

Вы только представьте, как это важно для молодых людей, переживающих важнейший этап в своей жизни и как это укрепит их морально-боевой дух.

В ходе встречи с жителями Бейлаганского района Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что всегда опирался на поддержку народа. "Ваша вера в меня придает мне силы", - сказал глава государства.

Первая леди Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила бейлаганцев за искренний, теплый прием главы государства. "Искренняя любовь людей - самый лучший источник силы для нашего Президента! Спасибо всем бейляганцам за радушный прием, оказанный Президенту!" - говорилось в сообщении.

Чтобы оценить, насколько безграничной поддержкой граждан пользуется Президент Ильхам Алиев, достаточно взглянуть на видео, опубликованное на странице Мехрибан Алиевой:

Президент Ильхам Алиев личным примером демонстрирует, к каким впечатляющим результатам приводит эффективное и прочное единство власти и народа. Только власть, которая по-настоящему заботится о своих гражданах, способна завоевать сердца людей и заслужить искреннюю любовь граждан. В этом и состоит сила современного азербайджанского государства: власть и народ едины и опираются друг на друга. И благодаря этой силе Азербайджан продолжит успешно двигаться в будущее.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az