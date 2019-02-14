Объявивших голодовку в Армении заключенных стало еще больше

В Армении растет число заключенных, объявивших голодовку. 12 февраля заявили об отказе от пищи сразу двое - мен Тер-Саакян и Армен Хачикян. Оба приговорены к пожизненному заключению

Как заявила журналистам начальник отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительного управления министерства юстиции республики Нона Навикян, Тер-Саакян сейчас находится в специальной камере УИУ "Нубарашен", предусмотренной для тех, кто объявляет голодовку. До сегодняшнего дня его никто не посетил. Тер-Саакян требует встречи с министром юстиции Армении Артаком Зейналяном.

Пересмотра своего дела требует и Хачикян.

Напомним, что в конце января голодовку объявил приговоренный к пожизненному заключению арестант УИУ "Армавир" Вагаршак Аветисян. Приговоренный по обвинению в убийстве требует возобновления уголовного дела, встречи с представителями СМИ и министром юстиции.

В. Аветисян был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве водителя такси 16 марта 2008 г. В ходе судебного разбирательства свою вину он так и не признал. За эти годы он несколько раз проводил голодовку и заявлял, что готов принять решительные меры, если его требования не будут выполнены.

На голодовку заключенных никто бы, вероятно, не обратил внимания, если бы не трагическая смерть заключенного Мгера Ериазаряна, сделавшая видимыми все ужасы пенитенциарной системы Армении и получившая международную огласку.

26 января стало известно, что проводивший голодовку на протяжении 44 дней Егиазарян скончался в УИУ "Нубарашен". Следственный комитет назвал причиной смерти инфаркт миокарда, но каждому понятно, что 44-дневная голодовка непременно должна была привести к истощению организма и смерти.

На этот факт, хоть и нехотя, отреагировали европейские структуры. Правда этой вялой реакцией все и ограничилось, и поднявшийся в связи с историей Егиазаряна шум уже почти затих. А значит надеющимся добиться справедливости путем голодовки заключенным рассчитывать особо не на что.

Султан Керим