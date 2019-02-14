Президент Ильхам Алиев подписал важное распоряжение в связи со стипендиями
14 февраля 2019 17:35 353
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ "Об учреждении президентской стипендии для студентов вузов Азербайджана" № 564 от третьего сентября 2001 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, сумма президентской стипендии для студентов, показавших самый высокий результат на приемных экзаменах в вузы, повышена со 185 до 210 манатов.
Указ вступает в силу с первого марта 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!