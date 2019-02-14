Президент Ильхам Алиев подписал важное распоряжение в связи со стипендиями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ "Об учреждении президентской стипендии для студентов вузов Азербайджана" № 564 от третьего сентября 2001 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, сумма президентской стипендии для студентов, показавших самый высокий результат на приемных экзаменах в вузы, повышена со 185 до 210 манатов.

Указ вступает в силу с первого марта 2019 года.