Изгнание азербайджанцев и исход евреев из Армении

Город Губа - это не единственное место на планете, где мирно уживались азербайджанцы и евреи. До этнических чисток, которые были проведены армянскими националистами, они проживали в условиях религиозного и этнического согласия в Армении в селе Ехегис (Yeghegis) Ехегнадзорского района. Эта деревня расположена примерно в 18 км от города Ехегнадзор и на расстоянии 135 км от Еревана, на склонах древнего Дяряляйаза на высоте 1640 м над уровнем моря.

Еще в 1996 году советскими учеными на этих территориях Армении были сделаны важные археологические открытия, найдены надгробия, на которых, кроме азербайджанских надписей содержались тексты на древнееврейском и арамейском языках. Найденные могилы датируются серединой XIII века, а некоторые - конкретно 1337 годом, и являются не только убедительным доказательством существования еврейской общины на территории Армении с древнейших времен до Нового времени, но и также совместного ее проживания с населяющим этот район преобладающим азербайджанским населением.

Очевидно, что исходу древнейшей еврейской общины из Армении способствовало изгнание их соседей - коренного населения Дяряляйазского махала, азербайджанцев Ехегиса. Исход евреев, на фоне расцвета еврейских общин в Грузии и Азербайджане, является черным пятном в истории армянского народа, как и геноцид азербайджанцев. Благодаря политике методичных этнических чисток против азербайджанцев, тюрок, курдов, ассирийцев, езидов, молокан, греков и евреев, Армения превратилась в моноэтническое государство, где более 99 процентов населения составляют пришлые из различных стран Ближнего Востока армяне. Но каким-то чудом сохранившееся старое азербайджано-еврейское кладбище является материальным свидетельством реальной истории этих краев. На окраине села, на другой берег реки ведет шаткий мост, отделяющий еврейское кладбище от... азербайджанского, что роднит Ехегис с Губой, где по настоящее время евреи и азербайджанцы живут единой семьей.

Руководитель Экспертного совета "Baku Network"

Доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook

https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg