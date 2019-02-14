Поездка Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в город Гянджа - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

19:37

14 февраля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили в Гяндже религиозный комплекс "Имамзаде".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, полномочный представитель Управления мусульман Кавказа по западному региону Гаджи Таир Аббасов отметил, что религиозно-культурный комплекс "Имамзаде", являющийся историко-архитектурным памятником VIII века и известный в народе как "Голубой купол", "Голубая мечеть", после работ по реконструкции принимает паломников со всего мусульманского мира. Было отмечено, что мавзолей - самый ценный памятник этого комплекса. Здесь похоронен сын пятого имама Мухаммеда Багира - Ибрагим. Пир "Имамзаде", являющийся одним из ценных образцов азербайджанской архитектуры, был расположен на древнем караванно-торговом пути Востока.

Мехрибан Алиевой и Лейле Алиевой был подарен Священный Коран.

С древних веков "Имамзаде" был местом паломничества мусульман, прибывающих из различных регионов Азербайджана, а также других стран. Этот религиозный памятник, доказывая древность Гянджи, также демонстрирует место и влияние города в исламском мире. Комплекс расположен на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника. Президент Ильхам Алиев, чутко относящийся к полной реставрации религиозно-исторических памятников страны и доведению их до грядущих поколений, уделял особое внимание ремонту и реставрации данного комплекса. Этот храм, куда люди приходят для поклонения, приобрел столь красивый облик именно благодаря распоряжениям и указаниям главы государства.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась здесь с паломниками.

Отметим, что 14 февраля в комплексе "Имамзаде" от имени Первого вице-президента Азербайджана был дан эхсан.

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18:50

14 февраля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева прибыли в город Гянджа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Гянджа, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов проинформировал Первого вице-президента о созидательной работе и благоустройстве, проводимых в городе в последние годы.

Мехрибан Алиева встретилась с представителями Общественного объединения "Региональное развитие".