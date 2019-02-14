Татьяна Анодина: Как выдающегося ученого Арифа Пашаева признают не только коллеги, но и мировое научное сообщество

Ректор Национальной академии авиации Азербайджана, академик Ариф Пашаев стоял у истоков авиационной науки в Азербайджане и впоследствии вывел ее на международный уровень.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend президент Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства, председатель Межгосударственного авиационного комитета, профессор, академик Татьяна Анодина.

"Посвятив себя науке и образованию, являясь крупным ученым и реформатором в данной сфере, академик Ариф Пашаев уже многие годы дарит свой талант, труд, тепло души избранному делу. Возглавляя Национальную академию авиации Азербайджана, основанную великим Гейдаром Алиевым, Ариф Мир Джалалович объединил не только настоящих профессионалов авиационного дела, но и позаботился об общекультурном уровне педагогических кадров. Этот блестящий коллектив продолжает и творчески развивает лучшие традиции научно-преподавательской деятельности в Азербайджане, являющие собой образец образования нового типа, международного, национального и светского по содержанию", - сказала Анодина.

Профессор отметила, что великолепные условия для плодотворной учебы и развития авиационной науки, созданные под руководством академика Арифа Пашаева в Академии, опыт профессорско-преподавательского состава позволяют держать процесс обучения на самом высоком профессиональном уровне.

"Учебные корпуса Национальной академии авиации Азербайджана оснащены новейшим оборудованием, специализированными аудиториями с мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения, лабораториями, библиотеками, уникальным современным тренажерным центром, спортивным комплексом, опытно-экспериментальным производством. Сегодня Академия успешно сотрудничает с университетами России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Великобритании, Германии, Турции, Греции, Португалии, Италии, Израиля, Франции, США, Канады, Японии и других стран. Проводятся совместные научно-исследовательские работы, международные конференции, симпозиумы, семинары, защита диссертаций. За все это Арифа Мир Джалаловича высоко ценят и педагоги, и студенты", - сказала президент Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства.

Анодина отметила, что сегодня выпускники Академии успешно работают во всех отраслях авиации Азербайджана, занимают руководящие посты на предприятиях и в учреждениях гражданской авиации и достойно представляют авиацию страны на международном уровне, еще раз подтверждая высочайший профессиональный и научный статус вверенного Арифу Пашаеву учебного заведения.

"С удовлетворением хочу отметить и наши тесные профессиональные связи, и наше плодотворное международное сотрудничество. Благодаря усилиям Арифа Мир Джалаловича, Академия решением Межгоссовета по авиации/МАК была удостоена международного сертификата "Высшее учебное заведение гражданской авиации". Национальная академия авиации также включена в перечень высших учебных заведений Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - сказала Анодина.

По ее словам, заслуги академика Арифа Пашаева признаны не только в сфере образования. "Ариф Мир Джалалович стоял у истоков авиационной науки в Азербайджане и впоследствии вывел ее на международный уровень. Как выдающегося ученого Арифа Пашаева признают не только коллеги, но и мировое научное сообщество. Лауреат Государственной премии Республики, заслуженный деятель науки, член ряда международных академий, Ариф Мир Джалалович в то же время является человеком высокой культуры и истинным интеллигентом", - сказала Анодина.

Как отметила профессор, уникальная работоспособность, нацеленность на всестороннее развитие науки и образования, созидательный, творческий настрой - в этом основа плодотворной деятельности академика Арифа Пашаева. Его искрящийся юмор и жизнелюбие высоко ценят коллеги и друзья.

"Не могу не отметить его прекрасную творческую, любящую его семью, в которой он является главой и хранителем великих семейных традиций. С детства воспитанный в любви к литературе, философии, науке, Ариф Мир Джалалович посвятил все тепло своего сердца и души семье и великолепным дочерям, которые достойно представляют не только его прекрасную семью, но и Азербайджан. В этот радостный день я от всей души желаю уважаемому Арифу Мир Джалаловичу крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и оптимизма для дальнейших выдающихся свершений во имя развития науки и гражданской авиации прекрасного Азербайджана. Желаю Арифу Мир Джалаловичу и его великой семье мирного и ясного неба, пусть всё достигнутое станет стимулом для новых свершений. Будьте счастливы, добра Вам и долголетия", - сказала Анодина.

Отметим, что 15 февраля Арифу Мир Джалал оглу Пашаеву исполняется 85 лет.