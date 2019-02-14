В Шеки прошло мероприятие, посвященное успешной политике безопасности великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Сегодня в связи со 100-летием создания органов безопасности в Азербайджане в Шекинском районе состоялось региональное мероприятие, посвященное успешной политике государственности и безопасности общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева .

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники мероприятия, организованного Службой государственной безопасности (СГБ), Исполнительной властью Шекинского района и Общественным объединением ветеранов органов спецслужб "Альянс", сначала возложили венок к бюсту общенационального лидера перед зданием Центра Гейдара Алиева, ознакомились в Центре с фотогалереей, отражающей жизнедеятельность Гейдара Алиева.

Затем, выступивший на мероприятии глава ИВ Шекинского района Эльхан Усубов рассказал о зарождении органов спецслужб Азербайджана. Отметив, что 28 марта 1919 года при Военном министерстве Азербайджанской Демократической Республики (АДР) были учреждены отделения разведки и контрразведки, Усубов сказал, что этим была заложена основа органов безопасности Азербайджана.

"В этом году мы отметим 100-летие органов безопасности Азербайджана. В этой связи на местах организуется ряд мероприятий. Мероприятие в Шеки посвящено успешной политике государственности и безопасности общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева. Главной целью созданной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым школы государственного управления является защита независимости, верное служение родине и народу. Патриотизм и государственность сформировались как национальная идеология после второго возвращения Гейдара Алиева в качестве руководителя страны. Общенациональный лидер, который сыграл незаменимую роль в развитии органов безопасности Азербайджана, посвятил 25 лет своей образцовой жизни службе в этих органах. За счет своей решительности и мужества он уделял особое внимание постепенной подготовке в органах безопасности республики способных кадров для свободного Азербайджана, спас множество общественных деятелей от ареста и гонений. Во все периоды руководства Азербайджаном Гейдар Алиев всегда держал в центре внимания развитие органов спецслужб, потратил много сил на формирование этого органа, несмотря на суровые условия того периода. Учреждение Академии Службы государственной безопасности напрямую связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева", - сказал глава района.

Глава ИВ сказал, что сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику общенационального лидера в соответствии с новыми требованиями .

"По указанию Президента Ильхама Алиева была разработана и принята национальная концепция безопасности страны. Концепция была разработана с целью защиты государственной независимости, территориальной целостности, национальных интересов народа и страны от внутренних и внешних угроз. Она предполагает развитие системы безопасности на уровне требований XXI века. Создана необходимая для этого правовая база, в соответствии с новыми требованиями налажены техническое оснащение и кадровая подготовка. Проведение сегодня в системе безопасности реформ в соответствии с требованиями современности находится в центре особого внимания руководства страны. Считаю, что это мероприятие, организованное Службой государственной безопасности (СГБ), Исполнительной властью Шекинского района и Общественным объединением ветеранов органов спецслужб "Альянс", сыграет особую роль в воспитании молодежи в духе патриотизма, изучении политики государственности общенационального лидера и Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул Усубов.

Выступивший на мероприятии член Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Али Оруджев рассказал о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в органах спецслужб Азербайджана.

Он сказал, что и в советский период Гейдар Алиев старался национализировать органы спецслужб Азербайджана, стремился к развитию азербайджанских кадров.

Отметив, что он работал вместе с Гейдаром Алиевым, когда тот был председателем Верховного Меджлиса Нахчывана, Оруджев сказал, что в то время общенациональный лидер сделал все возможное для подготовки высококвалифицированных кадров не только в сфере национальной безопасности, но и в других видах правоохранительных органов.

"В то время Гейдар Алиев сделал прокурором заместителя председателя КГБ Заманова. Кроме того, назначил Арифа Гейдарова, который был высококвалифицированным кадром КГБ, военным атташе в Турции. Спустя некоторое время Гейдар Алиев назначил Арифа Гейдарова министром внутренних дел. Вот так Гейдар Алиев продвигал кадры, которые он готовил", - сказал он.

Оруджев отметил, что после возвращения в Азербайджан Гейдар Алиев использовал все возможности для улучшения социального благосостояния населения.

"Во время назначения Гейдара Алиева председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР ситуация в Нахчыване была слишком напряженной. В стране был кризис, население днями ждало в очередях, чтобы купить хлеб. Не было света, жизнь была на минимальном уровне. Проведя в то время переговоры с Турцией, Гейдар Алиев спас население от удручающего положения. Гейдар Алиев оказывал одинаковое внимание всем гражданам, старался улучшить благосостояние народа, заботился о них. Гейдар Алиев также интересовался судьбой азербайджанских военнослужащих, которые служили в Афганистане, уделял им особое внимание. Он часто интересовался проблемами этих лиц", - подчеркнул Оруджев.

Член Общественного объединения отметил, что Гейдар Алиев внес незаменимый вклад в развитие экономики, политики, культуры, и вообще всех сфер.

"Органы безопасности республики также связаны с именем общенационального лидера. Своей дальновидностью, мужеством Гейдар Алиев проводил мудрую политику для развития Азербайджана, развивал все сферы страны. Позиция Гейдара Алиева была связана с национальными идеями. Наряду с задачей обеспечения безопасности нашей республики, перед Гейдаром Алиевым стояла задача национализации органов безопасности, что он мастерски смог сделать. Несмотря на контроль со стороны центрального управления, Гейдар Алиев занимался отбором, подготовкой и распределением национальных кадров. Будучи руководителем Азербайджана, он еще больше повысил авторитет органов безопасности и их сотрудников. Гейдар Алиев отправил сотни молодых людей получать образование в различные города Советского Союза. Гейдар Алиев готовил этих молодых людей не только для органов безопасности, но и для сфер народного хозяйства Азербайджана", - подчеркнул он.