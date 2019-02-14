Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с гянджинцами в парке культуры и отдыха "Хан Багы" - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в четверг в парке культуры и отдыха "Хан Багы", являющемся одной из достопримечательностей Гянджи, встретились с жителями города, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

новость будет обновляться