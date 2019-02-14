Каждый визит Президента Ильхама Алиева в регионы – проявление служения народу

Последовательные визиты Президента Ильхама Алиева в регионы страны, утверждение им после каждого своего визита плана мероприятий с целью еще большего ускорения социально-экономического развития района, выделение средств из резервного фонда Президента и другие подобные значимые мероприятия являются шагами, служащими как всестороннему развитию страны, так и укреплению социальной защиты народа

Об этом Trend заявил член политического совета Партии Ени Азербайджан (ПЕА), главный редактор газеты "Ики Сахиль" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

"Визит Президента Ильхама Алиева на днях в Бейлаганский район также является одним из таких. В рамках визита глава государства принял участие в церемонии открытия и закладки фундамента ряда важных социальных объектов. Исркенность Президента во время встречи с представителями общественности района не могла остаться незамеченной. Эта искренность говорит о том, что Ильхам Алиев - Президент каждого. Как сказали жители района, они рады тому, что Президент находится рядом с ними, опирается на их мнение, общается с ними, выслушивает их пожелания и быстро реагирует на них. Сказанные перед жителями района Президентом Ильхамом Алиевым слова о том, что глава государства всегда опирался на эту поддержку, и вера людей в него придает ему сил, являются показателем того, что единственным источником власти является народ. Говоря об успехах Азербайджана, Президент всегда уделяет внимание "человеческому фактору, человеческому капиталу", и дает поручение, чтобы чиновники не забывали, что являются слугами народа, работают для них", - сказал Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что устойчивое экономическое развитие, высокий уровень благосостояния составляют основу государственной политики.

"В основе всех выступлений главы государства Ильхама Алиева стоит тезис о том, что в основе реализуемой политики стоит гражданский фактор. Поддержка народом выдвигаемых инициатив, обеспечивая позитивную атмосферу в стране, обуславливает еще большее укрепление единства между народом и властью", - сказал главный редактор газеты.

Член политического совета ПЕА отметил успешную реализацию программы регионального развития, утверждение Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах, роли этого распоряжения для устойчивости развития. Он особо подчеркнул, что это позитивно скажется на открытии новых рабочих мест, устранении бедности и приведет к еще большему росту занятости. По его словам, каждый сданный в эксплуатацию объект обеспечивает решение проблемы безработицы десятков, сотней людей, что, в свою очередь, говорит об укреплении социальной защиты.