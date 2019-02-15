Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Основная цель заключается в том, чтобы люди жили комфортно, счастливо, ведь в Азербайдане есть все для этого

Основная цель заключается в том, чтобы люди жили комфортно, счастливо, ведь в Азербайдане есть все для этого.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг во время встречи в парке культуры и отдыха "Хан Багы" в Гяндже с жителями города.

"Очень рада вновь находиться в Гяндже. В последний раз я была в Гяндже пять лет назад. Гянджа - древний культурный центр. Гянджа во все времена была известна своим искусством, культурой, архитектурой. Это - край великого Низами. Выдающиеся представители азербайджанского народа, которые жили и творили в Гяндже, - наше национальное достояние. Поэтому мне всегда очень приятно находиться в Гяндже, и я рада, что вновь встречаюсь с вами", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент отметила, что Ильхам Алиев в период президентства 15 раз приезжал в Гянджу, постоянно уделяет ей внимание.

"Гянджа - наш древний город, красивый город с большой историей. Здесь охраняются и должны охраняться все исторические, религиозные, архитектурные памятники. В то же время Гянджа современна, создаются современные здания, новые дороги, инфраструктура, новые парки. Ханский сад - тоже древний памятник. Конечно, сохранение исторического, древнего облика и в то же время модернизация превратили Гянджу в уникальный город. Здесь неповторимая атмосфера, а главное, конечно, гянджинцы. Я всегда ощущаю ваше гостеприимство, теплоту, большое спасибо, очень рада находиться здесь. Я посмотрела несколько школ, побывала в детских садах, детском доме. Моя основная цель заключается в том, чтобы узнать о проблемах, не нашедших решения вопросах. Все они должны быть последовательно решены", - добавила Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что вплотную занимается вопросами, связанными со школами.

"Как вам известно, за последние 15 лет в стране построено или восстановлено более 3 тысяч школ. В нашей стране не должно остаться ни одной неотремонтированной школы. Поэтому в этой сфере последовательно принимаются все меры, как в рамках государственной программы, так и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Мне сообщили, что есть проблема, связанная с детскими садами, пять из них находятся в аварийном состоянии. Мы немедленно займемся этим, чтобы вновь создать их материально-техническую базу. Знаю, что в Гяндже проводится большая работа, связанная с инфраструктурой, газификация, энергоснабжение составляют 100 процентов", - добавила Первый вице-президент.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева также отметила, что для семей, пострадавших в результате взрыва в жилом здании в Гяндже, в скором времени будет построено новое многоквартирное здание.

"Я знаю, что в ноябре прошлого года в этом здании произошел взрыв. К сожалению, во время происшествия погибли 3 человека, да упокоит Аллах их души и ниспошлет их близким терпения и выдержки. В то же время должна сказать, что данный вопрос находится под полным контролем Президента, подписано Распоряжение, выделены средства. Очень скоро будет построено новое современное многоквартирное жилое здание, и каждая из 36 семей будет обеспечена новой квартирой", - сказала Первый вице-президент.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что Гянджа - особый город.

"В Гяндже добрые люди, прекрасная архитектура, древняя история, неповторимая атмосфера. Конечно, я побывала в школах, детских домах, музее, Комплексе "Имамзаде". Но основной целью моего приезда было встретиться с гянджинцами. Я действительно всегда ощущаю вашу поддержку, вашу любовь. Поверьте, те же чувства переживаю и я. Как я уже сказала, господин Президент 15 раз был в Гяндже, иншаллах, приедет еще раз. Поэтому благоустройство, развитие, которые мы видим здесь, всегда находятся в центре нашего внимания и радуют нас. Но в то же время, еще раз говорю, пока еще есть и нерешенные проблемы. Мы должны знать о них и принимать последовательные меры для их решения. Потому что основная цель заключается в том, чтобы люди жили комфортно, счастливо, ведь в нашей стране есть все для этого. Еще раз выражаю вам глубокую признательность. Очень рада видеть всех вас. Большое спасибо. Постараюсь почаще приезжать в Гянджу", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана добавила: "Хочу заверить вас в том, что все вопросы и проблемы, связанные с Гянджой, находятся в центре моего внимания. Можете быть уверены в том, что по каждому вопросу, каждой беспокоящей вас проблеме мы можем быть на связи с вами, и я готова сделать все возможное.

Вам, наверное, известно, что мы создали при Фонде Гейдара Алиева Общественное объединение молодежи "Региональное развитие". Вся работающая здесь молодежь талантлива и патриотична. Вы, наверное, видели, что после произошедшего в Шамахе землетрясения они днем и ночью работают там, помогают людям. То есть, эта помощь должна быть еще и моральной. Поэтому они работают и здесь. Проживающая в Гяндже молодежь также может присоединиться к этому объединению. Поэтому мы всегда будем находиться в контакте.

Еще раз хочу выразить вам признательность за оказанное мне столь искреннее, теплое гостеприимство. Передаю вам сердечные приветствия Президента. Большое спасибо".