Академик Ариф Пашаев олицетворяет авиацию и время – директор Института ИКАО

Ректор Национальной академии авиации Азербайджана, академик Ариф Пашаев является мудрым человеком, прекрасным руководителем, ученым, который внес неоценимый вклад в развитие мировой авиации.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала директор Института Международной организации гражданской авиации (ИКАО), профессор Национального авиационного университета Украины Галина Суслова.

"Я давно и очень хорошо знаю о великолепных и больших успехах ректора Национальной академии авиации Азербайджана Арифа Пашаева. Это человек, который очень серьезно и вдумчиво, очень ответственно относится к воспитанию молодых авиаторов, инженерного и летного состава, потому что требования к ним гораздо выше, чем к просто специалистам. Поэтому когда я бывала в Академии и читала лекции по безопасности для преподавателей, академик Ариф Пашаев всегда просил меня встретиться со студентами и рассказать им, какие новые стратегии появились в мировой гражданской авиации", - сказала профессор Суслова.

Она отметила, что академик Ариф Пашаев является корифеем в сфере развития не только авиационного образования в Азербайджане, но и в других отраслях, в частности, в науке.

"У нас установились очень продуктивные, полезные и важные взаимоотношения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации авиационных специалистов. Каждый год Институт ИКАО посещают большие группы специалистов из Азербайджана. Из большого числа людей, которые приезжают сюда [в Институт ИКАО] из разных стран, вряд ли найдутся те, кто не знает и не почитает глубоко академика Арифа Пашаева. Все встречи с ним очень запоминаются, в первую очередь, необычностью его мышления, яркими примерами и глубиной мысли", - сказала директор Института ИКАО.

Профессор Суслова подчеркнула, что академик Ариф Пашаев олицетворяет авиацию и время. Она отметила высокие моральные, этические, исследовательские качества ректора Национальной академии авиации Азербайджана.

"Ариф Пашаев - мудрый человек, прекрасный руководитель и ученый, который внес неоценимый вклад в развитие авиации мира. Я хочу пожелать, чтобы время дало нам возможность еще очень долго общаться с ним", - сказала она.

Отметим, что 15 февраля Арифу Мир Джалал оглу Пашаеву исполняется 85 лет.