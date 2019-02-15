Президет Ильхам Алиев создал новый стимул для студентов

Распоряжения Президента Ильхама Алиева о повышении стипендий, наряду с улучшением социального благосостояния студентов, являются также шагом, предпринятым по очень важному для образования направлению - повышению академических показателей студентов. Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, распоряжение главы государства о дополнительных мерах по усовершенствованию системы стипендий в вузах создает стимул для улучшения академических показателей 16 тысяч студентов уже со следующего месяца.

Отметим, что недавними распоряжениями главы государства стипендии студентов, обучающихся на различных ступенях образования, повышены от 14 до 25 процентов.

Сказав, что это касается примерно 110 тысяч студентов, министр добавил, что с 1 марта, кроме студентов, уже получающих стипендии, возможность получать стипендию будет предоставлена еще 16 тысячам студентов. "Это означает 30-ти процентный рост числа студентов, получающих стипендии. В то же время соотношение числа студентов, получающих стипендию, к общему числу студентов в 2019/2020 учебном году будет доведено с нынешнего 31 процента до 45 процентов, а, начиная с 2020/2021 учебного года - до уровня не менее 50 процентов", - сказал Байрамов.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усовершенствованию системы стипендий в вузах.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года в вузах количество стипендиальных мест, финансируемых за счет государства на основании показателей успеваемости, увеличится на 16 000 единиц.