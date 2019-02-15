Армения возвращается к феодализму

Намерение Никола Пашиняна отменить презумпцию невиновности вызвало беспокойство среди юристов и политиков Армении.

Выступая 13 февраля на заседании парламента, премьер заявил, что правительство рассматривает механизмы конфискации имущества без обвинительного приговора. Причем, премьер призвал в свидетели европейское законодательство, утверждая, что ЕСПЧ считает это нормальной практикой в борьбе с коррупцией и не усматривает в ней ограничений прав человека (?!).

Такой беспрецедентный по своему противоречию закону и праву шаг не мог оставить равнодушными армянских юристов.

Исполнительный директор общественной организации "Против правового произвола" Лариса Алавердян обратила внимание на употребление Пашиняном термина "переходный период".

"Очень странно, что, не имея общей концепции, без определенных норм и закономерностей можно вводить это положение в правительственную программу. Я вообще не считаю, что в Армении ситуация, требующая введения каких-то элементов переходного правосудия. Это может повлечь произвол, кроме того, международный опыт показывает, что переходное правосудие, таким образом, рискует переродиться в избирательное правосудие. Во всяком случае серьезные риски в этой связи очевидны", - сказала она в комментарии "Голосу Армении".

Член совета Палаты адвокатов Карен Сардарян отметил, что согласен с премьером в той части, что награбленное надо вернуть, но не рекомендует отказываться от принципа презумпции невиновности. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он был заменен на принцип презумпции вины.

"Принцип презумпции невиновности не мы придумали, чтобы от него отказываться. Этот принцип имеет решающее значение, его действием обусловлено правовое государство. Отказываясь от данного принципа, мы рискуем вернуть феодальный строй и не можем считаться правовым государством. Это может создать атмосферу недоверия, раскола, ненависти и привести к новым коррупционным рискам. Не хотелось бы говорить, но, к сожалению, очевидно, что не всегда советники нашего премьера дают ему правильные советы: наоборот, их советы создают ему проблемы. Лучше бы ему советоваться с профессионалами, в том числе с адвокатами", - заявил юрист.

Султан Керим