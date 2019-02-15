Россия поставит Азербайджану высокоточную боевую технику

15 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою деятельность в стране военным атташе Вооруженных сил России полковником Игорем Лобастовым.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, обменялись мнениями по перспективам развития двусторонних отношений, а также отметили важность решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в обеспечении безопасности в регионе, передает Day.Az.

Кроме этого, стороны обсудили поступление на вооружение азербайджанской армии современной, высокоточной военной техники, вооружения и других средств военного назначения российского производства, а также расширение и продолжение деятельности в этой области на основе взаимной договоренности и согласия двух государств.

Стороны также уделили внимание вопросам проведения совместных военных учений двух стран, организации взаимных визитов, рабочих встреч, проведения обмена опытом на уровне экспертов, подготовки азербайджанских курсантов и специалистов в военно-учебных заведениях России.

Выразив признательность за теплый прием, военный атташе России отметил, что и впредь будет прилагать все усилия для углубления военных отношений между двумя странами.