Россия поставит Азербайджану высокоточную боевую технику
15 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою деятельность в стране военным атташе Вооруженных сил России полковником Игорем Лобастовым.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, обменялись мнениями по перспективам развития двусторонних отношений, а также отметили важность решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в обеспечении безопасности в регионе, передает Day.Az.
Кроме этого, стороны обсудили поступление на вооружение азербайджанской армии современной, высокоточной военной техники, вооружения и других средств военного назначения российского производства, а также расширение и продолжение деятельности в этой области на основе взаимной договоренности и согласия двух государств.
Стороны также уделили внимание вопросам проведения совместных военных учений двух стран, организации взаимных визитов, рабочих встреч, проведения обмена опытом на уровне экспертов, подготовки азербайджанских курсантов и специалистов в военно-учебных заведениях России.
Выразив признательность за теплый прием, военный атташе России отметил, что и впредь будет прилагать все усилия для углубления военных отношений между двумя странами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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