В Польше пройдет конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду - ФОТО

Институт истории АН Азербайджана проведет в Польше конференцию, посвященную Ходжалинскому геноциду. Об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Институт, передает Day.Az, сказал директор института, академик Ягуб Махмудов, выступая на сегодняшнем собрании Научного совета.

Директор института отметил, что Институт истории принимает активное участие в информационной войне с захватнической политикой Армении, добавив, что его недавнее награждение орденом "Эмек" первой степени - высокая оценка, которая была дана не только ему, но и деятельности Института истории и его ученым в целом.

Отметим, что девятого февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Микаил оглу Махмудова орденом "Эмек" первой степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере исследования истории Азербайджана.

Научный совет института выразил признательность главе государства за награждение.

Было отмечено, что в 2012 году распоряжением Президента Ильхама Алиева 13 сотрудников Института были удостоены государственных премий Азербайджана за цикл трудов об истории Карабаха, Нахчывана и Иреванского ханства.

На Научном совете были презентованы книги ученого-историка Назима Мамедова и журналиста Лятифа Шамхала (Мустафаева).

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Исполняется 27 лет этой кровавой трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.